El ex ministro de la Concertación y ex precandidato presidencial, José Miguel Insulza, fue escogido para el Manifiesto de La Tercera, espacio en donde, entre otras cosas, se refiere a su rol en el regreso desde Inglaterra del dictador Augusto Pinochet y a lo que piensa del Frente Amplio.

“No me arrepiento de nada de lo que hice por el regreso de Augusto Pinochet. Es una parte compleja de mi vida. Gracias a la política que seguimos con el Presidente Frei logramos que la política chilena mejorara en muchos aspectos”, dispara Insulza, quien asegura que se siente “pagado con las caras que pusieron los familiares de los detenidos desaparecidos cuando lo desaforaron acá en Chile”. “Eso nunca lo esperaron. Pinochet no fue absuelto ni dejado en libertad. No fue juzgado porque su salud mental estaba muy deteriorada”, argumenta.

“En el MAPU éramos mucho más puntudos que los de RD”

Por otra parte, el ex secretario de Estado concertacionista se dedicó a pegarle al Frente Amplio y su principal partido, RD, comparándolo con el Mapu, movimiento del cual formó parte.

“En el MAPU éramos mucho más puntudos que los de Revolución Democrática. Nosotros nos creíamos el hoyo del queque y éramos más pesados que ellos. No me gusta la comparación con el Frente Amplio. El MAPU tenía su origen en el mundo popular. En cambio, no he conocido a nadie que venga de ese mundo dentro del Frente Amplio”, disparó el socialista.

Con quien tuvo más deferencia fue con el ex presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien debió desaparecer por un tiempo de la primera línea de la escena política luego de que su hijo, Martín, atropellara a un traseúnte mientras conducía bajo los efectos del alcohol, causándole la muerte. “Fuimos compañeros de curso. Nunca fuimos demasiado amigos, pero alguna vez hasta nos sentamos en el mismo banco. Nos conocíamos, pero no teníamos demasiada relación. Nunca me he preocupado de qué partido son mis amistades”, apuntó Insulza.

El Ciudadano