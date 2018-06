Luego de conocer el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que lo condenó a presidio perpetuo en el marco del caso Luchsinger-Mackay, José Tralcal Coche manifestó estar tranquilo, puesto que, según piensa, “no tiene sustento legal la condena” dirigida contra él y Luis Tralcal Quidel, además de José Peralino Huinca, quien pasará cinco años en libertad vigilada, en su calidad de delator compensado.

El comunero había anunciado la semana pasada que iniciaría una huelga de hambre indefinida si resultaba condenado por el incendio que terminó con la vida del matrimonio de latifundistas en enero de 2013.

“Si yo hubiera participado en el atentado, yo diría ‘lamentablemente me pillaron y yo participé y asumo‘. Pero yo no participé en este atentado, por lo tanto, no tengo por qué aceptar una condena. Si me llevan a la cárcel yo voy a iniciar una huelga de hambre indeterminada, a morir, hasta que me suelten, porque no voy a aceptar que me condenen de un hecho que no he cometido”, dijo a Biobiochile.cl.

A la salida del tribunal, Tralcal reiteró a los medios que no puede asumir la reciente condena por el delito de incendio con resultado de muerte en carácter terrorista. “Yo no he participado, soy inocente, jamas nunca voy a aceptar una condena así”, sostuvo.

Desde su perspectiva, lo condenan “por el solo hecho de ser dirigente y defender los derechos de los mapuche. Esta condena se le está aplicando a todo el pueblo mapuche, no solo a mí”, postuló el dirigente.

“Lo que quieren hacer este gobierno y el Estado chileno, como la hecho desde el año 1850 con Cornelio Saavedra, es exterminarnos a nosotros los mapuche”, acusó José Tralcal Coche.