El vocero del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, se refirió a la idea de que el ex frentista Ricardo Palma Salamanca, condenado por el crimen de Jaime Guzmán, solicite asilo político en Francia con el argumento de que en el país, su juicio no es un proceso justo.

En entrevista con radio Universo, Lagos señaló que al momento de la condena en Chile “no estábamos en plena democracia (…) Si nosotros estuviéramos respecto a los temas de violaciones de derechos humanos, con todos los años que han pasado, en una situación de verdad de establecer justicia, no existirían los detenidos desaparecidos. Y ocurre que existen y son centenares. Son deudas tremendas que se producen en el Estado”.

El miembro del PC se refirió a la posibilidad de que Francia le otorgue asilo al ex frentista, sobre lo que dijo que “hay cuatro ciudadanos franceses que fueron asesinados por agentes del Estado de la dictadura de Pinochet y cuando Francia pidió la extradición para procesarlos en Francia, Chile rechazó la extradición. Ha ocurrido lo mismo con otros países”.

Lagos enfatizó en que “es importante considerar estos elementos para no caricaturizar y no llegar a situaciones en las cuales de buenas a primeras cuestionamos la administración de justicia de otros países”.

El vocero del PC también se refirió a las críticas a la decisión de la justicia francesa a otorgar libertad provisional a Palma Salamanca, sobre lo que sostuvo que “estamos llegando a criticar a Francia, a Italia. Ahora se levantan voces que no quieren que venga Raúl Castro, que no venga Evo Morales, que no venga Nicolás Maduro (…) ¿Ese es el país que queremos desde el punto de vista de nuestras relaciones internacionales?”, preguntó.

“No tengo elementos para cuestionar la direccionalidad de la administración de justicia en Francia en términos que puedan estar, no sé por qué razón, favoreciendo a Ricardo Palma Salamanca”, concluyó el vocero comunista.

Fuente: La Nación