Este lunes, tras la renuncia de Bruno Villalobos, asumió la dirección de Carabineros -en calidad de subrogante- el general Julio Pineda, quien había sido nombrado por la saliente autoridad policial para investigar la presunta manipulación de pruebas en la llamada “Operación Huracán”. Seguirá a cargo de ese sumario administrativo.

En entrevista con El Mercurio publicada a un día de asumir su nuevo cargo, Pineda se refirió principalmente a lo ocurrido con la operación que le costó finalmente la salida a Villalobos, pero también al fraude al interior de Carabineros. “Vemos que estamos vulnerables a la corrupción, y si bien es cierto que fue un asunto encapsulado, pero de muchos millones, mucha magnitud, y nos golpeó y nos dolió”, apuntó al respecto.

Sobre “Huracán” y las declaraciones de Bruno Villalobos en las que aseguró que desconocía los detalles de dicha operación, junto con refrendarlas Pineda sostiene que “la Inteligencia se maneja de forma muy hermética. El ámbito de Inteligencia depende exclusivamente del director de Inteligencia, y él, yo tengo entendido, le ha dado algunos antecedentes al mando, pero no detalles”. En ese sentido, el general director (s) agrega que quienes trabajan alrededor de dichas indagatorias no tienen conocimiento “porque justamente se maneja en un ámbito absolutamente reservado y solamente tienen conocimiento de ello los que trabajan en Inteligencia”.

Sin perjuicio de lo anterior, Julio Pineda realiza un mea culpa: “Pero ahora nosotros tenemos que reconocer, como institución, que se cometieron errores en los procedimientos”.

Consultado el general sobre si han podido comprobar que el software “Antorcha” -ideado supuestamente por el ingeniero asesor de Carabineros, Alex Smith- funcione, responde que “no hemos podido comprobarlo”. “No lo hemos podido comprobar, porque justamente coincidió con la desvinculación de Smith, en que él definitivamente ya dejó de entregar los antecedentes y de cómo podía funcionar su programa. Y tanto el programa ‘Tubicación’ como el programa (‘Antorcha’)… todavía no han podido demostrar que resultan”, reconoció Pineda.

El general director insiste luego en que no han podido “comprobar la efectividad de los sistemas informáticos que se ocuparon”. No obstante, plantea igualmente que él “no podía comprobar que había implantación, porque no tengo los equipos, no he podido examinarlos”.