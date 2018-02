La primera sala de la Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección presentado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) contra el Ministerio de Educación, por negar el beneficio de la gratuidad a estudiantes extranjeros que no tienen residencia definitiva.

Según consigna una nota de El Mostrador, se trataría de siete estudiantes extranjeras a quienes se les negó el derecho a la gratuidad: una española, 2 bolivianas y 4 peruanas.

El Servicio Jesuita a Migrantes argumentó que las 7 estudiantes sí cumplen con los requisitos académicos, y que la glosa presupuestaria establece que deben tener residencia en Chile, reseñó la radio ADN. Pero, al ser las estudiantes dependientes de sus padres, son estos últimos quienes deben cumplir con el requisito de la permanencia definitiva.

Sin embargo, los tiempos de tramitación no coinciden, porque en noviembre los estudiantes presentan la documentación para acceder a la gratuidad, mientras que el trámite en extranjería demora aproximadamente 6 meses.

El director del Servicio Jesuita, Pablo Valenzuela, calificó la situación como “discriminatoria, arbitraria e ilegal”. “El requisito que pide la glosa presupuestaria que regula el beneficio de gratuidad es que las personas tienen que tener residencia definitiva, y es claro en el decreto, que esa residencia se obtiene desde la primera residencia temporaria”, explicó.

Diana, una de las estudiantes afectadas por la no obtención del beneficio, declaró a radio Cooperativa que “nos llegaron los resultados y ahí salieron que yo no estaba seleccionada para ninguna beca, ni para la gratuidad ni ninguna otra más (…) Como presentamos el 19 de enero la solicitud de permanencia definitiva, mi mamá y yo tenemos esperanza que mi carnet salga antes del mes de marzo y me matricule en la Universidad de Santiago de Chile”.

La joven, de nacionalidad peruana, pretende ingresar a la carrera de Licenciatura en Estudios Internacionales. Ella llego junto a su familia en 2016 y tras cursar tercero y cuarto medio en el país, aun no recibe su residencia definitiva.