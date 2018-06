La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió, en forma unánime, un recurso de protección presentado por el profesor de la Universidad Austral de Chile, Alejandro Yáñez, quien fue sancionado por acoso sexual tras la denuncia de una funcionaria y desvinculado, por esa razón, de dicha casa de estudios.

En su decisión, la Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Juan Ignacio Correa, Marcia Undurraga y la fiscal judicial María Heliana del Río, revocó la desvinculación del docente tras establecer un actuar arbitrario de la universidad en la sanción del académico.

“No existe ilegalidad en la decisión de desvinculación, pues se trata de una facultad del empleador quien puede poner término al contrato de trabajo y en el caso ha invocado la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, la que se funda en la necesidad de resguardar la imagen institucional”, indica el fallo.

“Sin embargo -añade el dictamen- como aquella decisión vuelve a sancionar, por los mismos hechos, al profesor señor Yáñez, contradiciendo lo resuelto días antes por la misma autoridad universitaria, todo para conseguir la benevolencia de aquellos que se encontraban en paro, aquello constituye una arbitrariedad, una amenaza a la garantía constitucional del debido proceso, pues en vez de cumplir la sentencia -esto es la Resolución N°01/2018 de 2 de abril de 2018- y exigir su cumplimiento a los involucrados y comunidad universitaria, a quienes también obligan los reglamentos que sustentan la primera sanción, prefiere desvincular al trabajador por necesidades de la casa de estudios, destrabando su problemática, lo que constituye un abuso de autoridad, razón que se estima suficiente para acoger esta acción constitucional”.

En ese contexto, “se acoge sin costas la acción de protección deducida por Jaime Benito Gallardo Casanova, abogado, en representación de Alejandro Yáñez Cárcamo y como medida de resguardo inmediato se deja sin efecto la decisión de la autoridad universitaria, de 23 de abril de 2018, que avalada por sus cuerpos colegiados arbitrariamente desvincula laboralmente al trabajador Alejandro Yáñez Cárcamo de la Universidad Austral de Chile”, concluye el fallo.

Una vez conocida la decisión judicial, y a través de una declaración pública, la Universidad Austral informó “que hemos sido notificados de la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, que acoge el recurso de protección presentado por el Sr. Alejandro Yáñez Cárcamo. La Iltma. Corte ordena aplicar al Sr. Yáñez las sanciones decididas en el contexto de la investigación por conductas de acoso sexual comprobadas en su contra y resuelve dejar sin efecto la decisión de desvinculación por necesidades de la corporación adoptada por nuestros Cuerpos Colegiados con fecha 23 de abril de 2018”.

“Pese al fallo, es importante destacar que la Iltma. Corte de Apelaciones no desacredita el procedimiento de investigación que realizó nuestra Universidad ni las conclusiones a las que se arribó, estimando que éste cumplió con las garantías del debido proceso y que, por tanto, no vulnera garantías constitucionales. Sin perjuicio de lo anterior, nuestra Universidad no concuerda con el razonamiento utilizado por la Iltma. Corte para acoger el recurso de protección, razón por la que recurriremos ante la Excma. Corte Suprema buscando el restablecimiento de nuestros derechos”, concluye la declaración de la Universidad Austral.