El sub Secretario del Deporte del Estado de Chile, Kael Becerra, está siendo doblemente cuestionado en las últimas semanas por su comportamiento de pago y vínculos políticos que le traen beneficios, en perjuicio de vecinos.

El primer de los hechos es una deuda que arrastra hace más de un año con uno de sus ex socios en la sociedad BioMachine. La deuda es de 77 millones pero “Kael de Chile”, sólo reconoce una deuda por 53 millones pero quiere pagar sólo 40 millones y en cuotas no habiendo realizado pago alguno a la fecha.

El otro hecho, es una denuncia de vecinos de la Comuna de la Reina quienes han dejado al descubierto la investigación periodística de Radio Bio Bio, evidenciando los fuertes lazos entre Becerra y el alcalde de la comuna José Manuel Palacios, ambos pertenecientes al conglomerado Chile Vamos. Relación de amistad que da cuenta de una trato favorable para la familia de Becerra en perjuicio de vecinos del sector.

Llama la atención siendo públicos estos antecedentes, cómo el hombre de confianza del presidente Piñera, no ha sido llamado al orden, para responder con urgencia a sus compromisos adquiridos.

BIOMACHINE, o la Máquina de la Discordia

BioMachine es una sociedad creada por Kael Garcia y con un socio clave en ésta historia. Tito Parentini. La Sociedad opera al inerior del Club Ossandón , propiedad del padre de Becerra y se dedica a brindar servicios deportivos.

Fue el 29 de diciembre de 2014 se produjo la ruptura de la relación empresarial y laboral entre los dos socios de BIOMACHINE. Lo anterior se da porque Tito Parentini, dueño del 30% de aquel centro, le escribe a Becerra (director de Biomachine que posee bajo cesión unilateral revocable el porcentaje de Parentini), para señalarle que él se enfocará en nuevos proyectos, por lo que le solicita la devolución de su capital invertido, incluidos los intereses que éste generaba, además de que su 30% de propiedad lo pondría bajo el nombre de otro amigo. Este hecho habría gatillado el descontento del actual Subsecretario, negándose a devolverle el porcentaje y esgrimiendo que él continuaría siendo el custodio de aquel. Hasta la fecha, el total del débito que tendría Becerra con Parentini equivaldría a: $77.657.673. De este monto final, el Subsecretario Becerra solo reconocería $53 millones.

Es por lo anteriormente expuesto que Javier Rojas, abogado de Kael Becerra, le escribió el 16 de junio de 2017 un e-mail a Parentini con la finalidad de arribar a una solución respecto a la controversia comercial que mantienen. En dicho sentido, le propuso la suscripción de un reconocimiento de débito con un plan de pago a plazo.

Lo llamativo de este reconocimiento es que dicho documento señala que la deuda equivalía a $40.000.000, ante lo que obviamente Parentini se negó a firmarlo, puesto que es una cifra inferior al total que se le adeudaría y a la que el mismo Becerra reconocería.

En lo principal, el documento de reconocimiento del débito manifiesta que:

“El deudor, representado en la forma que se indica en la comparecencia, declara y reconoce expresa e irrevocablemente, deber y adeudar al Acreedor, la suma única y total de $40.000.000 (cuarenta millones de pesos).

El deudor, a través del presente instrumento, se obliga a pagar al acreedor la deuda, conforme a la emisión de cinco cheques nominativos girados a nombre del Deudor, en adelante los “cheques”, los cuales se encontrarán depositados y en custodia, con sus correspondientes instrucciones notariales en la notaría del señor Eduardo Diez Morello. Los cheques serán girados a fecha para su posterior retiro, conforme transcurra el plazo establecido en los mismos.

Las fechas y montos de los cheques a retirar serán los siguientes: 1- Cheque girado con fecha 15 de julio del año 2017, por un valor de $7.500.000 (siete millones quinientos mil pesos); 2- Cheque girado con fecha 15 de julio del año 2018, por un valor de $7.500.000 (siete millones quinientos mil pesos); 3- Cheque girado con fecha 15 de julio del año 2019, por un valor de $7.500.000 (siete millones quinientos mil pesos); 4- Cheque girado con fecha 15 de julio del año 2020, por un valor de $7.500.000 (siete millones quinientos mil pesos); 5- Cheque girado con fecha 15 de julio del año 2021, por un valor de $10.000.000 (diez millones de pesos)”.

En resumen, el Subsecretario Becerra no ha demostrado intención de pagar la deuda que mantendría con su acreedor y, para colmo de la desvergüenza, quiere reintegrar una exigua cifra en cuotas hasta el año 2021.

BioMachine y Santos en la Corte

Una pareja de vecinos de la comuna presentó un reclamo de ilegalidad en la Corte de Apelaciones para dejar sin efecto un permiso que otorgó el municipio a la sociedad controladora del Club Ossandón, a fines de marzo, para ampliar sus dependencias. Esto, pese a que previamente la misma municipalidad multó a la empresa en reiteradas oportunidades por construir sin tener la respectiva aprobación.

Resulta que el subsecretario del Deporte, Kael Becerra, es hijo del dueño de la compañía y hasta antes de asumir en el gobierno fue su representante legal.

Los vecinos acusan que el permiso está fuera de ley, pues debería haberse presentado un proyecto nuevo y no una modificación, como ocurrió en este caso. En tanto, la cercanía entre el alcalde José Manuel Palacios (UDI) y el subsecretario levantan suspicacias sobre el otorgamiento de la aprobación.

Los vecinos han reclamado por años ruidos molestos, y una edificación fuera de la Ley, pero las obras dentro del Club Ossandón, tendrían “santos en la Corte”.

Las obras las lleva adelante Inmobiliaria Club de Tenis Tobalaba S.A.y uno de los principales accionistas de esta empresa es Alejandro Becerra Andrade, padre del sub Secretario de Deporte. Mientras que su hijo Kael Becerra Rojas actuó como representante legal hasta que asumió como subsecretario del Deporte del gobierno de Sebastián Piñera, el 11 de marzo pasado. Sumado a ello, desde 2013 el ex atleta y medallista mundial es dueño de la sociedad Biomachine, que ofrece servicios deportivos y opera dentro del recinto que está en el centro de la polémica.

Los vecinos reclaman que las obras y los ruidos molestos seguían pese a la prohibición que había establecido el municipio. Esto motivó a que la administración del alcalde Palacios multara en cinco ocasiones a la sociedad , llegando incluso a abrir una causa ante el Juzgado de Policía Local .

Sin embargo, esta conducta firme cambió sorpresivamente cuando a fines de marzo de 2018 la institución le otorgó un permiso de modificación del proyecto al Club de Tenis Tobalaba, lo que le dio validez legal a la ampliación que venía desarrollando previamente por fuera de la ley . Y de paso benefició al subsecretario Becerra y a su familia, pues con las nuevas instalaciones podrán aumentar la oferta de actividades a sus socios y clientes.

La cercanía de las autoridades

Un par de meses antes de que se iniciara ilegalmente la ampliación del Club Ossandón, el recinto recibió a una visita ilustre. El jueves 17 de agosto del año pasado, el alcalde de La Reina, Juan Manuel Palacios (UDI), fue junto a un grupo de empresarios para conocer en persona las instalaciones y actividades que ofrecía el club para la comuna.

El anfitrión del evento fue nada menos que el ex atleta Kael Becerra Rojas, en ese entonces representante legal de la sociedad controladora del club, hijo de uno de los dueños, y a la vez único socio de Biomachine, una firma que ofrece servicios deportivos dentro del recinto.

“En esta reunión fue importante conocer y tratar los problemas o situaciones que se pueden mejorar en torno a la cultura deportiva. La respuesta fue muy positiva, ya que se acordaron algunos puntos a realizar, entre ellos, eventos deportivos para la familia dentro del recinto y al aire libre con regalos y descuentos especiales para todos los asistentes de la comuna”, consigna el comunicado que aparece publicado en la página web del Club Ossandón.

Añade que “fundamentalmente, este encuentro significa reafirmar nuestros lazos con la Ilustre Municipalidad de La Reina para trabajar en torno a la comuna”.

Aquella no fue la única ocasión en que el edil visitó las dependencias del Club Ossandón. El 18 de diciembre pasado, cuando ya se había iniciado la polémica ampliación del recinto e incluso el municipio había cursado varias multas por ello, Palacios asistió a la jornada en que finalizaron los talleres deportivos del año y se inauguró la temporada de verano 2017-2018. Esa vez, nuevamente, el anfitrión fue Kael Becerra.

Kael Becerra:Ex atleta e ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Era especialista en 60 y 100 metros planos. Alcanzó grandes logros nacionales e internacionales como en 2007 al ocupar el 25º lugar en el ranking mundial, fue 13º en campeonatos Mundiales de la especialidad, 4º en los Juegos Mundiales Universitarios, donde también fue finalista Panamericano. Además, campeón ODESUR y medallista Sudamericano. Hoy actual sub Secretario de Deportes del País, está quedando como el más rápido para faltar a sus obligaciones y estaría haciendo uso de su influencia y relaciones de amistad en pro del beneficio personal y de su familia.