El senador Francisco Chahuán (RN) abrió la temporada de zancadillas en la derecha, luego de una destemplada crítica al Gobierno, particularmente al presidente Sebastián Piñera, y a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Alejandra Pérez. Del primero dijo que “no sabe lo que es un problema”, mientras que de la secretaria de Estado piensa que debió “salir a patadas” del gabinete.

Una publicación de La Segunda, reveló la “catarsis” de Chahuán en una reunión del consejo regional de Renovación Nacional, realizada en el Club de Viña del Mar. Según el parlamentario, el Gobierno de su sector no tiene “capacidad técnica” para avanzar en sus proyectos de ley. “Afortunadamente, y gracias a Dios, tuvimos una oposición que está tan desarticulada que aceptó y acogió los llamados a las mesas de trabajo para los grandes acuerdos nacionales”, sostuvo el senador que impulsa actualmente la creación de una Federación Social Cristiana.

Las críticas a la ministra Pérez se deben a la gestión de la crisis en el Parque Cultural de Valparaíso, cuyos trabajadores decidieron tomarse la ex Cárcel, luego de un mes sin recibir sueldo. Chahuán también sacó a colación una errada entrevista en El Mercurio de Valparaíso, que según él, la titular de Cultura “pidió que no se publicara. Fue una vergüenza. La deberían haber hecho salir a patadas de este Gobierno. ¡A patadas!”.

La acción del senador RN generó una reacción de parte de las ministras del gabinete piñerista. La titular de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, exigió disculpas públicas, mientras que la afectada lo emplazó a que le diga las críticas “de frente”. En tanto, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, llamó a terminar con la “violencia en el lenguaje” y subrayó que los dichos de Chahuán “no corresponden”.

La violencia también se ejerce a través del lenguaje. Nadie tiene derecho a pedir que una mujer sea tratada “a patadas”, espero que el Senador @chahuan se disculpe públicamente con la Ministra @aleperez_ — Isabel Pla (@isabelpla) June 14, 2018

Senador @chahuan no tengo problemas en hacerme cargo de sus críticas, pero dígamelas de frente, todos podemos hacer las cosas mejor.Las puertas del Ministerio están abiertas para que pueda conocer y conversar. — Alejandra Pérez (@aleperez_) June 14, 2018

“Eso no lo dije”

“Tenemos problemas estructurales. Y el problema más profundo es que el Presidente no entiende lo que es un problema. No sabe lo que es un problema. Si el Presidente no sabe lo que es un problema, estamos todos mal”, fue una de las frases dichas por Chahuán rescatadas por La Segunda.

Sin embargo, el parlamentario por la región de Valparaíso desconoció el contenido de sus declaraciones filtradas. “Eso no lo dije. Lo que yo señalé es que hay que entender que tenemos un problema cuando no entendemos que el Gobierno no está instalado en las regiones”, afirmó en conversación con radio Agricultura.

En el espacio radial, el senador aseguró que intentaba “transmitir la sensación de la calle al Gobierno” y acusó que fue víctima de una “filtración mal intencionada”, cuestión que, según su parecer, “tendrá que resolverse al interior de la directiva regional”. Si bien reconoció que pidió disculpas por “haber dicho expresiones inapropiadas”, justificó la validez de sus palabras aduciendo que fueron realizadas “en un recinto privado y en una reunión privada”.