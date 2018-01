El martes 2 de enero se realizó el Concejo Municipal de Ñuñoa en donde uno de los temas principales fue el despido de Nubia Solà, quien se desempeñaba en las comunicaciones de la Corporación Cultural hasta marzo del año pasado, período en donde fue despedida a pesar de encontrarse con un embarazo de 5 meses.

Si bien este tema había pasado hace bastante tiempo, Natalie Salvatierra, periodista de la Municipalidad que fue excluida de una actividad del Municipio por vestir de “manera inadecuada” la semana pasada, fue quién expuso esta situación tildándola de “discriminatoria”.

Al ser acusado, Andrés Zahri intentó defenderse combinando ambos casos. El edil, ex RN, argumentó ante el Concejo: “Yo pedí que la despidieran. Yo no sabía que estaba embarazada (Nubia Solà). Porque la encontré normal, como cualquier mujer. Yo no puedo estar investigando si tiene un mes o mes y medio. A esa niña yo la despedí porque llevaba dos meses que no venía a trabajar y se le estaba pagando. Ese fue el motivo por el cual la despedí. No por la minifalda. Me habría encantado con la minifalda al lado, porque es bien buenamoza” (Natalie Salvatierra).

Este comentario causó gran revuelo, sobretodo en las redes sociales. Nubia Sola aprovechó la instancia para desmentir los dichos de Zahri sobre su supuesta ausencia de dos meses al trabajo y, de paso, tildó la defensa como “un acto violento y misógino”.

Este hecho hizo que Nubia publicara un tweet con las palabras del edil para dar cuenta “de la violencia que vivimos todas las mujeres en la historia de nuestras ” sostuvo Sola a BioBio Chile. “Me parece realmente inaceptable. Me parece un acto de violencia del que a al parecer estamos acostumbrados (…) Me gustaría denunciar por el simple hecho que si me pasa a mí hoy no quiero que le siga pasando al resto de las mujeres. La gente cree que es un piropo no más, buena onda, pero en el fondo es violencia. Yo no pedí que Andrés Zarhi se refiera a que le gustaría verme en minifalda” finalizó.