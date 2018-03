El área de salud de la Alcaldía Ciudadana trabaja actualmente en una iniciativa que espera disminuir en más de un 45 % los costos actuales por externalización en los servicios de exámenes en laboratorios. ¿Cómo se planea hacerlo? A través de la implementación de un Laboratorio Clínico Comunitario, administrado por la Corporación Municipal (Cormuval).

Según el director de Salud de la Cormuval, Alejandro Escobar, “el laboratorio nace como parte de una de las tres líneas de trabajo que desarrollamos en el área de salud de la Alcaldía Ciudadana. Tiene que ver con la provisión de servicios asistenciales, participación de la ciudadanía, y una que es central para efectos del laboratorio, la implementación de servicios complementarios a través de iniciativas económicas propias”, indicó.

Uno de los motivos que ha guiado este proyecto, es hacer frente a una deuda que supera los $1700 millones al Hospital Eduardo Pereira por concepto de exámenes, heredado de la administración anterior. De ahí, el desafío de contar con un laboratorio “que permita optimizar los servicios, reducir deudas, y también contribuir a que los vecinos de Valparaíso puedan gastar menos en exámenes clínicos”, afirma Escobar.

El proyecto podría ejecutarse en la Escuela Japón, del segundo sector de Playa Ancha, que desde el 2012 se encuentra en desuso. De acuerdo a los cálculos del municipio, la instalación del Laboratorio Clínico implicaría una inversión directa para la Corporación Municipal de aproximadamente 50 millones de pesos. Luego se hará una concesión, que alcanzaría los $500 millones de inversión, que los asumirán quienes se adjudiquen la licitación.

Para el alcalde Jorge Sharp, esta será una obra emblemática. “Este nuevo proyecto va en directo beneficio de los vecinos de Valparaíso, para la economía familiar, pero también es un paso importante para avanzar en la salud como un derecho social”, indica el jefe comunal, que también sostiene que “nos gustaría que este laboratorio clínico comunitario se instale en el edificio de la Escuela Japón que busca ser recuperada por la comunidad local para un proyecto de salud comunitaria. Nos gustaría que un proyecto de estas características simbolice todo el esfuerzo que los vecinos de Playa Ancha han puesto para recuperar este espacio”.

Beneficios para todos los que viven, trabajan y estudian en la ciudad

El subdirector de innovación y proyectos de la Cormuval, Marco Fernández, explicó los beneficios que traerá aparejado la concreción del Laboratorio Clínico Comunitario. En primer término, destaca que, al igual que en la Farmacia y Óptica Popular, podrán atenderse todos quienes vivan, estudien y trabajen en Valparaíso, y no habrá distinción entre la previsión de salud de los usuarios.

Según cuenta Marco Fernández, “podrán acceder a estos exámenes, cualquier vecino de cualquier previsión, ya sea Fonasa, Isapre, Dipreca o Capredena” y precisó sobre los precios que “vamos a hacer exámenes de especialidad para enfermedades inmunológicas, las cuales en su gran mayoría se deben hacer de forma particular. Nosotros, a través del Laboratorio Clínico Comunitario de la Municipalidad de Valparaíso, vamos a tener en promedio a un tercio el valor de estos exámenes”, comentó en referencia a los análisis que la comunidad no tiene forma de realizar si no es de manera particular.

“Considerando que acá los precios de los exámenes clínicos están extrañamente muy encarecidos, creemos que esta es una forma en que la Alcaldía Ciudadana sale nuevamente en defensa de sus vecinos para ejercer el derecho a la salud”, acota el propio Marco Fernández.

El laboratorio constará de una cartera de servicios estandarizada que contempla exámenes de hematología, bioquímica, orina, deposiciones, inmunología y microbiología a un costo $0 para los usuarios FONASA A y B y de los CESFAM, y de un 50% menos para la población no inscrita que quiera acceder de manera directa al laboratorio.

También destaca la incorporación de exámenes de especialidad, que en una proporción importante no tienen cobertura de ningún tipo de seguro, obligando a los vecinos a atenderse de manera particular.

Para concretar este proyecto, el municipio realizó el año 2017 la solicitud al Seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso para el cambio de comodato de la ex escuela Japón en el sector de Playa Ancha, lugar emblemático para los vecinos del sector quienes han venido desde hace más de 4 años solicitando la reutilización del espacio en pro del bien común del sector.

Desde el municipio, Fernández cuenta que “la escuela Japón cumple con todas las condiciones. Nos permitiría recuperar un espacio y también ayudar a resolver una demanda muy sentida por la comunidad del sector, la cual ha abrazado el proyecto del centro de salud en la escuela Japón, y el laboratorio como una causa compartida”.

Acerca de las fechas estimadas, el proyecto de laboratorio contempla su primera fase de licitación pública el próximo 15 de marzo, mientras que su puesta en marcha se estima para el mes de Julio de este año.

Para el alcalde Jorge Sharp “la salud de los vecinos y vecinas de Valparaíso para la Alcaldía es una prioridad desde el primer día que asumimos el gobierno local. Y continuaremos con iniciativas como éstas. Esperamos a principios del segundo semestre poder inaugurar nuestro laboratorio clínico para que esté a disposición de nuestras comunidades. Son pequeños pasos para una ciudadanía que fue abandonada por mucho tiempo”.