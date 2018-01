Una grata noticia recibieron los amantes de los videojuegos de estrategia. La popular entrega llamada “Civilization VI” incluirá en su nueva descarga de contenido al pueblo mapuche con Lautaro (o Leftraru, en el mapudungun) como el líder de uno de los grupos que compiten en esta saga del juego de estrategia.

El juego, que se encuentra en circulación desde 2016, cuenta con 18 civilizaciones en total, 8 adquiribles por descargas y que una de ellas incluirá al grupo guerrero del sur de nuestro país como principal novedad.

“Lautaro, hijo de un jefe mapuche, es considerado por muchos el primer gran general de Chile, así como uno de los líderes militares más conocidos de su historia, tanto por sus tácticas en el campo de batalla como por dirigir una rebelión a muy temprana edad”, relata la página de Civilization, cuyo juego fue creado por 2K Games.

La página Vida Extra, dedicada a cubrir las noticias del mundo gamer, describe al toqui (jefe en tiempos de guerra, en la lengua mapuche) como uno de los nuevos “9 grandes líderes que competirán por la conquista mundial. Un objetivo al que se sumará el pueblo chileno guiados por el venerado Lautaro”.

En cuanto a la actividad dentro del juego, la inclusión del pueblo mapuche nos facultará para contar con Los Malones, una fuerza ecuestre con bonificación en nuestra fuerza de combate y nos permitirán realizar saqueos ahorrándonos un movimiento.

Lautaro leads the Mapuche, coming soon to Civilization VI: Rise and Fall! Click the link below to watch our First Look video! #OneMoreTurn

— Civilization VI: Rise & Fall (@CivGame) January 30, 2018