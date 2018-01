La mañana de este martes se realizó en La Moneda el primer comité político del año, instancia en donde se abordó la labor que el Gobierno deberá llevar a cabo durante los dos siguientes meses. En ese sentido, se establecieron los temas que tendrán prioridad legislativa, entre ellos los proyectos de ley de educación superior, el de Identidad de Género y el de la creación de la Subsecretaría de la Niñez, según informó tras el encuentro el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza (PS).

“He tenido -como presidente de la Cámara- la oportunidad para decirle al Gobierno que nos parece tremendamente importante que tengamos un cumplimiento de los compromisos de nuestra presidenta”, sostuvo el parlamentario, tras lo cual realizó una dura crítica respecto a lo ocurrido con una de las iniciativas que -a su juicio- ha sido desestimada. “Yo he reclamado que el ministro (de Economía) Rodríguez Grossi no tenga la mínima intención de que cumplamos el compromiso de modificar la Ley de Pesca”, sostuvo Espinoza.

El presidente de la Cámara recordó que Bachelet se comprometió en su discurso del 21 de mayo pasado a esperar el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO- para analizar modificaciones a la llamada Ley Longueira. Reglamento que -añadió- “todo el país sabe fue construido en el gobierno de Sebastián Piñera bajo la base del cohecho y la corrupción, hoy investigados por la Justicia”.

“Sería impresentable que nuestro gobierno, por un ministro que no quiere… como el ministro Rodríguez Grossi -que no sé por qué ha tenido una actitud tan tozuda- no quiera ponerlo en discusión cuando ya tenemos un informe de la FAO y ese informe determina que la Ley de Pesca tiene que tener modificaciones”, criticó el presidente de la Cámara. Dicho esto, volvió a disparar contra el encargado de Economía: “Este ministro, de manera obtusa, va a dejar mal al Gobierno con los pescadores de Chile si es que no hay un trámite legislativo en enero en esta materia”.

Pensiones: para el siguiente gobierno

Espinoza informó además que los proyectos de Identidad de Género y Educación tendrían prioridad en la agenda legislativa. Sobre este último, deslizó igualmente una crítica al plantear que “no puede haber una reforma educacional completa si no están también actores como los asistentes de la educación”.

Respecto a la reforma al sistema de pensiones, el congresista sostuvo que solo se le pidió que le diera agilidad legislativa. En ese sentido, adelantó que durante lo que queda del gobierno de Bachelet pasará por la Cámara, pero que de todas formas quedará radicado en el Senado para el siguiente mandato de Sebastián Piñera.

Consultado sobre la reforma constitucional, Espinoza señaló que este tema “no fue abordado en profundidad” durante el comité político, dando a entender con ello que sigue no estando dentro de las prioridades del Ejecutivo para los meses que restan de gobierno.

Por último, anunció respecto al poco tiempo que queda para legislar que “si es necesario -dentro de mis facultades reglamentarias como presidente de la Cámara- convocar a más sesiones, lo voy a hacer”.

