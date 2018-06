Las autoridades de Llanquihue denunciaron la descarga al río Maullín de aguas servidas, tras realizar un recorrido por el sector y percatarse que el desagüe dispuesto hace algunos meses, como aliviadero de tormenta, funciona con o sin lluvia.

Así, se pudo determinar que desde su origen cerca del puente número Uno en Llanquihue, se pueden observar varios sumideros que arrojan líquidos al río, zonas en las cuales se levantarán muestras para que sean analizadas.

Al llegar al puente número Dos, en la Ruta 5, se siente una fuerte hediondez y dos kilómetros hacia el poniente está el desagüe de aguas servidas, que con o sin lluvia está permanentemente arrojando aguas, supuestamente tratadas.

Según informó Soy Puerto Montt, la situación dada a conocer por las autoridades no sería nueva, pues ya ha provocado el alejamiento de gran cantidad de aves y especies del río.

El hecho es especialmente grave para quienes realizan turismo de avistamiento de aves en el río Maullín porque justo en la zona del desagüe ha crecido, en el fondo y en las orillas, un alga extraña que antes no estaba. A esto se suma que en este punto, aproximadamente a seis kilómetros de Llanquihue, por el río, se produce el desove de los salmones.

Según Essal, desde el año pasado se está trabajando para mitigar los efectos de este inconveniente. En ese sentido, el concejal Kurt Wellaman dijo que el objetivo es terminar con este problema que afecta seriamente uno de los mayores recursos turísticos de Llanquihue.

“No podemos seguir matando nuestros lugares naturales y atractivos, porque cada vez van quedando menos zonas de interés turístico limpios y puros como lo que tenemos acá en Llanquihue. Aquí lo más grave de todo es que se trata de una empresa privada (Essal) que entendemos que atiende nuestros servicios, pero no podemos aceptar que hagan los trabajos a medias, porque ellos están contaminado el río, porque la planta se quedó chica para el tratamiento”, señaló el concejal.

En tanto, el alcalde de Llanquihue, Víctor Angulo, destacó que lo importante y urgente es conversar con la sanitaria, para buscar una solución, y anunció que esta semana se tomarán muestras a las aguas para establecer cuál es el grado de contaminación, en el punto donde se encuentra el desagüe.

“De acuerdo a la gente que trabaja y vive del río, hay cosas que antes no ocurrían y no se veían y que es probable que se registre por la contaminación. Este problema se inició hace varios años desde que comenzó el funcionamiento de la planta de tratamiento de Essal que recibe los residuos de Puerto Varas y Llanquihue”, afirmó el jefe comunal, quien confirmó que solicitará a la empresa que las aguas servidas no sean tratadas en Llanquihue, sino en Puerto Varas.