Tras las pasadas elecciones presidenciales, el Frente Amplio (FA) logró posicionarse como la tercera fuerza política de Chile. No sólo por los resultados de su candidata a la presidencia, Beatriz Sánchez, quien en primera vuelta logró el 20,27% de las votaciones, sino que por la gran cantidad de parlamentarios que consiguió: 20 diputados y un senador.

En conversación con El Ciudadano, representantes de tres centros de pensamiento ligados a distintos movimientos y partidos del Frente Amplio abordan la importarte relación de estas instancias con el trabajo que en el Parlamento deberán realizar sus miembros. En ese sentido, se mostraron abiertos a apoyar a los nuevos congresistas de la coalición, independiente de la facción al interior del FA a la que pertenezcan.

Nodo XXI, Crea y Chile Movilizado

Francisco Figueroa es el director de Comunicaciones de Nodo XXI, vinculada a Izquierda Autónoma, y asegura que la fundación a la que pertenece tendrá una función muy importante en esta nueva etapa del Frente Amplio en el Parlamento. “Esperamos que el FA se constituya como una fuerza de cambio política y cultural, no sólo un elemento electoral. En ese sentido, queremos poner a disposición de la bancada todos los conocimientos que dentro de la fundación se producen”, señaló.

Siguiendo esa línea, Figueroa manifestó: “Queremos que los nuevos parlamentarios sepan que pueden contar con la fundación para los temas que trabajen en las distintas comisiones. Por lo pronto, ponemos a disposición nuestra ayuda a todos los parlamentarios más allá de las fronteras de Izquierda Autónoma; siempre hemos creado equipos que trabajen con gente de otras fuerzas, así que dejamos nuestro trabajo a disposición del Frente Amplio”.

Por su parte, Marjorie Cuello, quien pertenece al área de políticas públicas educacionales de la Fundación Crea, indicó que a pesar de no haber tenido mayores conversaciones con los parlamentarios, esperan “aportar a las profundizaciones programáticas y políticas del Frente Amplio y su bancada”.

Además agregó que como fundación quieren “poner a disposición todos los conocimientos y documentos de trabajo que hemos generado y que estamos trabajando a disposición no sólo de la bancada, sino del Frente Amplio en su conjunto”.

En tanto, desde Chile Movilizado, a través de su representante, Bárbara Castillo, indican que hasta el momento han aportado con estudios electorales, que han traído insumos para el FA y que el rol de su fundación, ahora que cuentan con una bancada, es hacer insumos programáticos que tengan que ver con el quehacer legislativo de los parlamentarios de la tercera fuerza.

¿¡Fusionarse? ¿Colaboración?

En ese sentido, desde Chile Movilizado se mostraron abiertos a trabajar o fusionarse con otros centros de pensamiento del Frente Amplio. “Si las fundaciones pueden trabajar en conjunto, bienvenido sea, esto tiene que ver con mejorar la calidad de la política y la democracia con la ciudadanía”, señaló Castillo.

Por su parte, Nodo XXI y la Fundación Crea tienen distintas posturas al respecto. Desde el primero desconocieron la existencia de otro centro de pensamiento en el Frente Amplio, con equipos de trabajo y publicaciones estables. “Eso no existe, pero sí hay una diversidad de miradas dentro del FA, lo que es bueno y debiera estimular la aparición de otros centros de estudios de las distintas corrientes dentro de la coalición que pueden colaborar entre sí. Para eso nosotros estamos completamente dispuestos”, planteó Francisco Figueroa.

Mientras, Marjorie Cuello cree que no es necesario la fusión entre las fundaciones y argumentó que “por ahora no se ha hablado de fusiones con otros centros de pensamiento y no creemos que sea la manera”. “Creemos que es posible generar redes y coordinaciones que permitan darle densidad a las ideas que hoy mueven al FA”, postuló.

Alejandro Segura