Cosmovisión Andina

Con los Jaivas, Inti Illimani, Juanito Ayala y bandas locales, el viernes 1 de junio, la Ilustre Municipalidad de Arica a través de la Dirección de Cultura, celebrará los 20 años de las Presencias Tutelares, creación del artista el artista Juan Díaz Fleming.A partir de las 16:00 horas del próximo viernes, la fiesta comenzará en las mismas Presencias Tutelares, con la presentación de las bandas locales: Los Yawares, Hecho a Mano, Llajta Andino, Inti Taqui, entre otros.Quienes asistan podrán disfrutar de la artesanía y productos de todas las comunas de nuestra región, además de los ya tradiciones Food Trucks.Tendremos disponibles buses de acercamiento -en el transcurso de la semana se informará desde que lugares saldrán- para que nadie se pierda esta gran celebración.Quedan todos invitados a esta gran fiesta. La entrada es completamente gratis.#MuniArica

