Tras la toma del Daem de Lota durante la mañana de este lunes, y la posterior huelga de hambre que comenzaron durante la misma tarde, los docentes pertenecientes a la Asociación de Funcionarios de la Educación Municipal (Afdem) lograron reincorporar a la gran mayoría de sus colegas despedidos desde noviembre del año pasado hasta la fecha.

Tras asistir al Concejo Municipal de Lota, las y los profesores movilizados lograron acuerdos con el Daem, señaló María Segura, presidenta de la Afdem.

“Durante el Concejo y sin contar con la presencia del alcalde, los concejales le traspasaron la responsabilidad al director del Daem, Rodrigo Alarcón Zapata, sobre nuestra situación. Luego de terminado el Concejo, se reunió la jefatura técnica del Departamento de Educación y a eso de las 4 de la tarde se juntaron con nosotros, comunicándonos que nos ofrecían reintegrar a 5 de los 6 colegas desvinculados”.

La dirigenta comenta que durante esta jornada se destinaron colegios para los docentes involucrados en el conflicto, a quienes ya se les dio su orden de trabajo, donde se les destinó además los cursos y la cantidad de horas que realizarán en dichos establecimientos.

Cabe señalar que los profesores están intentando conversar sobre estos despidos desde noviembre de 2017 con el alcalde lotino, Mauricio Velásquez, sin poder concretar una reunión.

“Nosotros no tendríamos porque haber llegado a estas instancias para poder ser escuchados por el municipio. Como Asociación agotamos las instancias de acuerdo con la Municipalidad y con el Daem, por eso decidimos tomarnos el Departamento de Educación y luego iniciar esta huelga de hambre. Hasta febrero de este año, nunca hubo de parte de ellos la intención de solucionar el problema, por eso tuvimos que tomar estas acciones tan drásticas”, detalló.

Desde la Asociación de Funcionarios de la Educación Municipal expresaron que en general la actitud del alcalde ha sido de despotismo hacia sus demandas, y que siempre buscó imponerse de manera prepotente sin apelar al diálogo.

Justamente, el principal argumento que presentó la Afdem de Lota, explicó María Segura, para exigir la reincorporación de sus colegas, era que los establecimientos que los desvincularon no presentaron ninguna evaluación o informe que sustentara dicha medida.

“Con la Ley 20.501 la responsabilidad de las plantas docentes se las están dando a las y los directores de los establecimientos, quienes las envían todos los años en noviembre, son ellos los que pueden poner a disposición los puestos de trabajo de los docentes. Nosotros estamos exigiendo que se entreguen los antecedentes o evaluaciones docentes con que se tomaron estas medidas”, añadió Segura.

Otro acuerdo alcanzado fue el de generar un protocolo que evitase estos despidos injustificados: “Solicitamos al jefe del Departamento de Educación que se normara sobre el 5% de la dotación de profesores que los directores pueden poner a disposición, porque esto no está regularizado. Nosotros queremos que exista una evaluación de desempeño, no solamente para los profesores, sino que también para todos los profesionales que trabajan en el Daem. Esto se va a empezar a trabajar no solo en nuestro gremio, sino que el colegio de profesores, junto a los asistentes de educación también lo tendrán que hacer”, relató la dirigenta.

Respecto a la última profesora que no fue reintegrada, Segura explica que están esperando la justificación que dio la directora del establecimiento para desvincularla y que si no existe esta respuesta, apelarán a Contraloría para que investigue el hecho.

Fuente: Resumen