“Vengo solo de paseo”, habrían sido las únicas declaraciones realizadas por la machi Francisca Linconao a su arribo a Bolivia, según consigna el diario La Tercera. Linconao habría dicho estas palabras ante un requerimiento del canal de televisión boliviano Unitel.

De esta forma, se confirma lo señalado por la vocera de la machi, Ingrid Conejeros, quien había desmentido la versión que indicaba que la autoridad tradicional mapuche viajó a Bolivia en busca de apoyo internacional.

Según explicó Conejeros a Radio y Diario Universidad de Chile, la Linconao fue invitada al país vecino y decidió viajar, así como lo hizo en diciembre del año pasado a Bariloche. “No hay ningún otro propósito más que su ejercicio libre de llegar a los lugares que ella estime”.

“Es una visita que ella ya tenía programada desde hace tiempo, invitaciones que le han hecho tanto desde dentro de Chile como de fuera del país. El viaje tiene como objetivo que ella esté tranquila. De buscar apoyo internacional no hay nada, eso es una especulación. Ella va a estar en el juicio, eso no se cuestiona en ningún momento”, afirmó Conejeros.

En la previa, Renato González, defensor penal público de Linconao, también había explicado que “ella hace uso de un derecho legítimo, no tiene orden de detención, no tiene cautelares, es una mujer libre y a tomado una decisión de viajar (…) hace dos semanas viajó hacia Argentina y estuvo en Bariloche tres o cuatro días, no hubo ningún problema y volvió a las audiencias como corresponde”, expresó el abogado.