Tras la confirmación este viernes de la anulación, por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco, de la sentencia de absolución de los 11 comuneros mapuches que habían sido imputados en el marco del caso Luchsinger Mackay, la machi Francisca Linconao se refirió a esta situación, que obligará a repetir el proceso.

Citada por El Mostrador, Linconao expresó que “esta cosa no es juego, no estamos jugando, del primer juicio que salimos absueltos todos y ahora anularon el juicio. Eso no es justo”, agregando que “los ricos tienen justicia porque tienen plata, los compran a los jueces y entonces por eso ellos hacen esto, es muy injusto”.

En ese sentido, la machi volvió a reiterar su inocencia: “Soy inocente y toda la gente yo siempre he dicho que son inocentes. A mi me dijeron que tenía unas reuniones, ¿cuándo que hubo reuniones en mi casa? Jamás tuve una reunión, jamás. A nadie yo llamé ese 3 de enero. Que la corten de huevear estos malditos desgraciados”, manifestó, citada por el mismo portal.

Por su parte, la vocera de la machi, Ingrid Conejeros, expresó su “máximo repudio a lo que ocurrió hoy día dentro de tribunales, que fue la anulación del juicio por el caso Luchsinger-Mackay”.

“Creemos que esta anulación raya en la irregularidad, raya en el sesgo racista que existe en los tribunales de Temuco”, afirmó Conejeros a radio Cooperativa. La vocera añadió que “creemos que no se puede anular un juicio que duró tanto tiempo, por el cual nuestros hermanos mapuche y la machi Francisca Linconao tuvieron que sufrir prisión preventiva en extenso, huelgas de hambre y distintos atropellos a los derechos humanos”.

Con esta resolución del tribunal de alzada, el juicio en contra de los 11 comuneros imputados tendrá que repetirse dentro de 60 días y con distintos jueces a los que vieron el caso en primera instancia.

Foto: ATON