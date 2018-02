Esta mañana, la machi Francisca Linconao, imputada por el caso Luchsinger-Mackay, llegó a Santiago para reunirse con parlamentarios del Partido Comunista. En conferencia de prensa, la autoridad espiritual mapuche denunció ser víctima de un montaje policial, operación que se habría configurado desde las primeras diligencias policiales tras el ataque incendiario que terminó con la vida del matrimonio en enero de 2013, en la comuna de Vilcún.

“Me dijeron que tenía un arma hechiza y nunca existió. Son puras mentiras, calumnias y montajes que pusieron los carabineros. De esos montajes me absolvieron y después, el 30 de marzo (de 2013), viene la PDI a sacarme a las 3 am de mi cama y de ahí me llevaron a tribunal y me mandaron a la cárcel. Estuve 10 meses encarcelada, pero soy inocente, no tengo nada que ver con la muerte de Luchsinger-Mackay”, afirmó la machi Linconao.

También descartó haber participado en el ataque incendiario y argumentó que su familia se conocía con los Luchsinger-Mackay. “Yo conozco a esa gente, han venido a mi casa. Cuando recién me inicié de machi, cuando tenía 16 años, planté mi rewe. Ellos estuvieron en mi casa, no una vez. Entonces, ahora me involucran con esa muerte y es muy doloroso para mí”.

“Yo soy una machi, autoridad tradicional de mi pueblo Mapuche. Yo tengo el don de Dios, espiritualmente trabajo con medicina, para sanación a la persona, no para que me involucren en cuestiones”, resaltó Linconao.

En diciembre, la Corte de Apelaciones anuló el primer juicio que había absuelto a los 11 imputados. El pasado 26 de febrero, se inició un nuevo juicio. Según expresa la machi Francisca, este proceso le ha provocado “tristeza, porque yo soy una machi y espiritualmente, no puedo estar ahí con todos los winka, con la prensa todos los días, que cuando llega y me enfoca, eso me hace mal espiritualmente. Entonces, todo lo que me hicieron los carabineros, el montaje que puso, y la PDI, hay que denunciarlo, a eso vengo a conversar con los diputados”.

“Víctima de una operación”

El diputado Lautaro Carmona tomó la palabra en representación de la bancada comunista para manifestar “una mirada política de indignación”. Esto porque el conjunto de diputados sostiene que “se está trabajando con el viejo truco de abordar el tema por lo más delgado del hilo. Una vez más se pretende llevar a juicio a quien ha demostrado ante la justicia, pero también ante los propios, absoluta inocencia”.

A juicio de Carmona, la machi Linconao “es víctima de una operación, de la cual las fuerzas policiales deben hacerse cargo, que habla por sí misma del trato que tiene el Estado de Chile con nuestros pueblos originarios y, particularmente, con nuestro pueblo Mapuche”.

“Esperamos que nuestro gobierno no se haga parte en esta nueva versión de la operación. No recurra ni reclame legislación antiterrorista y opere de acuerdo a los tratados y a un código ético, político y cultural de respeto a una figura como la machi”, añadió el diputado PC.

Los diputados comunistas creen que deben cerrarse los casos de persecución judicial contra comuneros mapuche y que el Estado debe hacer “procesos autocríticos reales respecto a la usurpación, no solo de su patrimonio desde el punto de vista material, las tierras; sino que también desde el punto de vista cultural”.

“Sabemos que hay una predisposición a tratar a nuestro pueblo como casi un enemigo interno de este país, estamos advertidos de eso y, por tanto, vamos a disponer de nuestras capacidades, incluyendo jurídicas, para solidarizarnos activamente en esta gran batalla por civilización, por humanidad, por respeto real a la convivencia y a los derechos”, puntualizó Lautaro Carmona.

