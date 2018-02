Este martes el Ministerio de Educación (Mineduc) informó que 97.473 estudiantes de primer año y cursos superiores, que postularon por primera vez, accederán al financiamiento de la gratuidad.

Como bien informan los resultados, un total de 13.843 son pertenecientes al sexto decil de ingresos. Este es un dato no menor, ya que si no hubiera sido por la Ley de Presupuestos y el aumento de cobertura para este beneficio, no habrían podido ser seleccionados.

En el desglose global de los beneficiados, 88.021 estudiantes ingresarán a cursar sus carreras universitarias en las 46 instituciones adscritas a la gratuidad, mientras que 9.452 alumnos que ya cursaban una carrera universitaria podrán seguir estudiando con gratuidad.

De los más de 97.000 beneficiados, un 54.1% pertenecen, o pertenecerán desde marzo, a Institutos Profesionales y Centro de Formación Técnica, lo que se traduce en un total de 52.829 personas. Siguiendo la misma línea, un 45.8% están matriculados en universidades, lo que representa un total de 44.642 alumnos.

Extraño fenómeno, ya que como se representó en las cifras anteriores, muchos de los beneficiados pertenecen a IP y CFT, mientras que la menor cantidad estudiarán en universidades. De las 46 instituciones adscritas a la gratuidad, solo 13 son IPy CFT, mientras que 33 son universidades.

En entrevista con La Tercera, Ricardo Paredes, rector de Duoc UC, explicó que estos datos muestran que “los alumnos de los primeros seis deciles se concentran especialmente en IP y CFT”. Y plantea que “esa concentración obedece a preferencias y también a que la duración más breve de las carreras es ampliamente valorada por quienes quieren trabajar con rapidez y ahí hay una concentración de estudiantes vulnerables”.

El Ciudadano