Norma Administrativa Nº 21 Matronas en paro de advertencia: denuncian que dictamen de Contraloría amenaza su profesión "No es lo mismo que un especialista, como somos las matronas y matrones de este país, que nos formamos con cinco años, sea reemplazado por un honorable profesional, pero que no tiene la formación que tiene la matronería. No tiene la experticia ni la sapiencia ni la experiencia”, afirmó Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas.