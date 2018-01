No han sido los mejores días para Evelyn Matthei. La protesta de los profesores cesados de sus funciones y los más de $800 millones que deberán pagarle al Mineduc por la mala administración de la ex alcaldesa de Josefa Errázuriz, hacen que la Municipalidad de Providencia no esté pasando por sus mejores momentos sociales y económicos.

La situación ha tomado tintes de extremos y el día de hoy, en un punto de prensa, Matthei pidió reunirse lo antes posible con la ministra de educación, Adriana Delpiano, para resolver la situación de 10 establecimientos educacionales y dichos colegios puedan pasar a manos del Mineduc.

Este hecho es provocado debido a la gran deuda que mantiene el municipio. La alcaldesa Matthei comunicó que deben cerca de $8 mil millones de pesos, debido a “la pésima administración de Errázuriz”.

La edil también se dio el tiempo de señalar que, hoy en día, Providencia está en una crisis educacional, financiera y de convivencia. El hecho que demuestra el pésimo momento por el que atraviesa la comuna son los “pésimos rendimientos” obtenidos por los colegios municipales.

De llevarse a cabo esta operación, serían la primera comuna de Chile en entregar colegios de forma voluntaria al Estado y su sistema de educación pública, con lo que Matthei espera que “los servicios locales de educación pública dispongan de mayores recursos que la Municipalidad”.

Por otra parte, la alcaldesa también criticó el actuar de la Superintendencia de Educación, quienes no fiscalizaron el gasto público realizado por la anterior alcaldesa. “Era una cosa tan fácil como tener en línea o pedir todos los días o todas las semanas los saldos de las cuentas corrientes” finalizó.