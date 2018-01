El equipo ministerial presentado por Sebastián Piñera, el pasado 23 de enero, es la primera señal de lo que será su gobierno tras la abultada victoria de segunda vuelta: cumplir con las propuestas de campaña y cimentar el proyecto a mediano largo-plazo que la derecha busca instalar.

Para ello, Piñera se rodeó de sus escuderos y sus más cercanos, sin el cartel del “gobierno de excelencia” instalado hace ocho años sino que con el peso político suficiente para enfrentar estos cuatro años. Aunque, a primera vista, las cartera de Educación, a cargo de abogado neoliberal Gerardo Varela, y la de Relaciones Exteriores, con Roberto Ampuero a la cabeza, pueden ser los primeros en sufrir con el adverso escenario que les toca.

Al respecto, en conversación con El Ciudadano, el académico y director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, destaca que “Piñera impone sus condiciones y ya se lo había hecho saber a los partidos”, agregando que “la segunda transición pudo funcionar como slogan de campaña, pero difícilmente será el leitmotiv de este gobierno”.

Al mismo tiempo, Morales cree que una de los principales desafíos del gobierno es lograr mantener “ordenado” a Chile Vamos, sobre todo en el Parlamento, que es donde se encuentran las principales cartas presidenciales del sector. “Ossandón está esperando cualquier error para desmarcarse y ejercer una oposición desde dentro porque él quiere ser el próximo candidato presidencial”, sostiene el académico.

“Él tiene claridad que la DC no va a marchar con el FA, por lo que ahí pueden haber tres posiciones: DC-PR, el Frente Amplio y lo que quedó de la Nueva Mayoría. Esa falta de unidad de la oposición será usada por Piñera para dar la señal de unidad nacional”, recalca Morales.

¿La composición del gabinete deja claro que Piñera busca imponer sus condiciones desde el principio?

Claro, Piñera sale a buscar el partido desde el primer minuto y no entra a especular. Tampoco es muy creativo, salvo algunas excepciones, pero en general lo que construye es un tridente de hierro con dos cartas seguras, Chadwick y Cecilia Pérez, quedando la incertidumbre con Blumel, aunque en la línea de explosión de conflictos se encontrarán el ministro del Interior y la vocera, por lo que el presidente electo construye su escudo de protección frente a lo que pudiera hacer la oposición. Piñera impone sus condiciones y ya se lo había hecho saber a los partidos, respetando los equilibrios políticos aunque queda claro que sigue privilegiando las relaciones directas con su equipo antes que con los partidos.

¿Con este gabinete eso de la segunda transición pasa a la historia?

La segunda transición pudo funcionar como slogan de campaña, pero difícilmente será el leitmotiv de este gobierno. Antes de pensar en una segunda transición, Piñera debe cumplir con la promesa de mayor crecimiento y mejores empleos. Lo que sí tendría sentido en caso de que la segunda transición se convierta en el eje de gobierno, es que el plan Piñera funcione para 8 o 12 años.

Este equipo busca dar una conducción clara al gobierno, ¿es la base para el proyecto de 8 o 12 años que ha planteado Piñera?

No lo sé, pero no tengo duda que es el objetivo. Se habla de que Moreno sería el ungido por Piñera, pero pocas veces pasó. Pero el ministerio de Desarrollo Social me parece que no es una diferencia muy adecuada, no conozco candidatos que salgan de ese ministerio. No creo que por ahí vaya la mano, las cartas más fuertes se encuentran en el Congreso. Este gobierno será particularmente delicado en suavizar las relaciones entre el Ejecutivo y sus bancadas. Si bien el plan es a largo plazo, en este gabinete no está el candidato presidencial fuerte. Aunque no puede descartarse que aparezca uno en estos cuatro años, para lo que se requiere una gestión exitosa.

¿Cuáles pueden ser los “fierros calientes para este gabinete? ¿Educación, RREE, Mujer, Justicia? ¿Pueden ser los fusibles de este equipo?

Educación, claramente es el más relevante. Los ministros de Justicia en Chile salvo, con el gobierno de Aylwin nunca tuvieron mayor protagonismo. Lo mismo que con el ministerio de la Mujer, salvo que quisiera echar para atrás la legislación vigente, cosa que no va a pasar, a pesar de hacer el gesto a la UDI. Relaciones Exteriores, con Roberto Ampuero, es una caja de Pandora, normalmente es la mejor evaluada y también, por consecuencia, los cancilleres tienen alta valoración ciudadana. Sin embargo, la serie de conflictos que vienen en esta materia no es menor y Piñera pudo nominar a una persona de mucho mayor trayectoria, como Hernán Larraín, por lo que pudiera el presidente estar comprándose un conflicto de forma innecesaria.

Lo mismo pasará en Educación

Lo único que va a lograr con el nombramiento de Gerardo Varela es que el Frente Amplio y los estudiantes piensen en las marchas y protestas en marzo. Es claro que cualquier persona nominada por Piñera jamás iba a satisfacer a los estudiantes, pero cayó en la provocación sobre todo pensando en el perfil que tiene el nuevo ministro.Pueden ser fusibles, aunque los principales candidatos sean Educación y Relaciones Exteriores.

¿Qué tan alineado puede quedar Chile Vamos tras el anuncio de este equipo?

Siempre los partidos quedan disconformes en este proceso. Lo único que pueden contabilizar como éxito es que hubo un trato igualitario en lo que al comité político se refiere, aunque la UDI y RN predominan en el resto. Basta ver la conducta legislativa y cómo las directivas de los partidos van a ser capaces de ejercer disciplina. Ossandón está esperando cualquier error para desmarcarse y ejercer una oposición desde dentro porque él quiere ser el próximo candidato presidencial. Cualquier amago de ungimiento de Piñera hacia una figura del gabinete saldrá a criticar esas acciones.

¿Hasta qué punto lo duro de este gabinete puede beneficiar a Piñera considerando lo disperso del escenario político nacional?

En la cancha que debe jugar Piñera es en la disciplina y el orden. En parte ganó la elección transmitiendo la idea de orden, tiene que aprovechar que la oposición está dispersa, fragmentada y que podría apoyar al gobierno en algunos proyectos de ley, por lo que debe ser muy estratégico para aprovechar eso en beneficio propio. Él tiene claridad que la DC no va a marchar con el FA, por lo que ahí pueden haber tres posiciones: DC-PR, el Frente Amplio y lo que quedó de la Nueva Mayoría. Esa falta de unidad de la oposición será usada por Piñera para dar la señal de unidad nacional.

Con lo que queda de la NM y la DC aún en shock, el FA sin ponerse de acuerdo, ¿se le abre la cancha al nuevo gobierno o se le hará más complejo?

Al nuevo gobierno se le hará más fácil gobernar con una oposición dividida. La única forma que la DC y lo que quedó de NM se distingan del Frente Amplio es que tengan una postura distinta a la del FA, encasillándolo como una opción extrema e irresponsable. Esas tres oposiciones favorecerán la gestión de Piñera.

Piñera rodeado de su círculo de confianza y cercanos tanto en la política o los negocios, que tanto afectará a la coalición Chile Vamos

La gente ya lo conoce, sabe que fue un presidente al que le cuesta separar los negocios de la política y ahora, si la gente fue capaz de tolerar eso durante la campaña, tengo que la sensación que eso no va a ser capaz de tolerar que parte de su círculo más íntimo o sus ministros estén involucrados en un conflicto de interés. Si bien en Chile la gente tiene poca memoria, probablemente se acuerde que no pocos ministros y subsecretarios de Piñera fueron formalizados, por lo tanto, la gente no quiere tener los papeles sucios. Supongo que Piñera hizo la debida revisión de los currículums y por lo tanto cualquiersorpresa significará un apagón de la “luna de miel” o, simplemente, un retroceso temprano de su aprobación.