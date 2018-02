Alberto Mayol, sociólogo y ex postulante al Congreso por el Frente Amplio, entrevistado por el diario La Segunda, se refirió a su supuesto fichaje en Chile 21, centro de estudios de “ideas progresistas”.

El problema para Mayol surge cuando Pablo Velozo, ex secretario general del Partido Socialista y presidente de este centro de estudios, aseguró al mismo diario que el fichaje de Mayol ya estaba asegurado. Esto provocó la molestia por parte del sociólogo ya que, según él, con la única persona que mantuvo conversaciones sobre una posible integración a Chile 21 fue con el ex senador PS, Carlos Ominami.

Esto provocó pensar una posible alianza con la Nueva Mayoría desde algunos sectores del Frente Amplio, a lo que Mayol replicó de esta manera: “si alguien quiere decir que me vendí -y gratis- es bien difícil (…) Si el laguismo, desesperado, acepta la llegada del Frente Amplio A Chile 21, ¿por qué el FA no va a aprovechar ese espacio? Ellos necesitan oxígeno; si no se lo damos, no existirán. Yo no necesito ir a Chile 21; ellos necesitan que vaya”.

También tuvo palabras para Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic. Los 3 parlamentarios del Frente Amplio anunciaron días atrás que iban a donar el 50% de su dieta parlamentaria. Alberto Mayol expresó que este acto no debe ser tomado como un “acto de generosidad”. El sociólogo interpeló al trío de parlamentarios frenteamplistas señalando que “si vas a donar tu dieta porque ese ingreso es ilegítimo, primero tienes que explicar por qué antes no lo considerabas ilegítimo”.

Finalmente, indicó que después de las elecciones presidenciales, perdió todo contacto con Beatriz Sánchez y que con Boric y Jackson se ponen en contacto cuando lo necesitan. Por otra parte, también aseguró que desde la Mesa Nacional del FA no le contestaron cuando Mayol los contactó para el lanzamiento de su nuevo libro.