A pesar de que el Machi Celestino Córdova lleva al día de hoy (12 de marzo) casi 60 días en huelga de hambre (59 exactamente), sus demandas no han sido escuchadas por las autoridades. Es más, la Corte de Apelaciones de Temuco autorizó a gendarmería a alimentarlo forzosamente. No obstante, el propio Machi ha dicho que “mientras tenga conciencia no va a permitir que lo alimenten forzosamente”.

Recordemos que el Machi está pidiendo una salida urgente de 48 horas para renovar su Rewe o lugar sagrado, acción amparada en el respeto y los derechos para toda autoridad espiritual mapuche. Asimismo, pide que exista libertad de ejercer la creencia espiritual y ceremonial mapuche al interior y al exterior de las cárceles del país.

Al respecto, desde la Comisión Ética contra la Tortura, señalaron que “como organización de defensa de los derechos humanos de la sociedad civil, tenemos el deber de señalar que el petitorio entregado por el Machi Celestino Córdova a Gendarmería de Chile y por el cual lleva a cabo su protesta, tiene que ver con una serie de derechos que le asisten y que se encuentran consagrados en el Convenio 169 de la OIT”.

Este convenio fue promulgado por el Estado de Chile mediante el Decreto 236 de fecha 2 de octubre del 2008 y consagra la responsabilidad legal que deben asumir los gobiernos en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y la garantía de su integridad, el respeto de su identidad cultural, religiosa, costumbres y tradiciones, las que no se pierden incluso al encontrarse privados de libertad.

A continuación, compartimos video con la intervención del médico tratante del Machi Celestino Córdova, Nelson Reyes, quien da cuenta de su estado y situación con motivo de la huelga de hambre que lleva.

Texto: Centro de estudios sociales de Chiloé