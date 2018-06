“No me dejo intimidar por un senador que quiere poner a su gente en mi ministerio”. Con esas palabras, la Ministra de Cultura, Alejandra Pérez, se refirió a la polémica generada por las declaraciones del senador Francisco Chahuán (RN), quien manifestó que la personera “debió ser sacada a patadas” del Gobierno debido a algunos errores cometidos en su gestión.

“Lo que me molestó, sobre todo, fue saber que una persona del Gobierno, que ha contado y cuenta con mi apoyo, a la hora de criticarme -porque lo puede hacer- no lo haga frente a mí. Todos lo podemos hacer mejor, pero que me lo diga a la cara. Creo que eso solo coopera en un mundo que va pudriendo la estructura (…) perfectamente si él hablara conmigo, yo le explico. Él nunca fue a preguntarme por el tema del Parque Cultural de Valparaíso, como sí fueron otras personas de su mismo partido”, afirmó Pérez a El Mercurio.

“Entiendo que no tengo partido y que puede ser gratis criticarme y no me voy a victimizar por eso”, agregó la ministra, quien, tras ser consultada si existen presiones por parte de los partidos políticos para designar a sus adherentes, manifestó que la gestión se ve “entorpecida” por este tipo de acciones.

“Me he dedicado 10 días a responder al senador Chahuán y nadie se ha preocupado de ver por qué los recursos para el Centro Cultural de Valparaíso no estaban. Cuando uno está en estos cargos, parte de lo que te piden es saber administrar presiones y creo saber hacerlo, lo que me cuesta administrar es cuando me critican sin contar con mi presencia. Sin embargo, no me dejo intimidar por un senador que quiere poner a su gente en mi ministerio”, concluyó Alejandra Pérez.