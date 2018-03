El no cierre del penal Punta Peuco y su negación a firmar el indulto del ex frentista Jorge Mateluna no habrían sido los únicos casos de “rebeldía” del otrora ministro de Justicia de Michelle Bachelet, Jaime Campos. Como señala el portal de noticias Emol, hubo un tercer caso de negativa por parte del secretario de Estado frente a un proyecto impulsado por la mandataria: habría rechazado firmar un decreto que creaba la Comisión Valech III, anuncio que la ex presidenta hizo en septiembre del año pasado.

“Así lo reveló el propio ex secretario de Estado a Radio Universo, donde informó que la Subsecretaría de Derechos Humanos le hizo llegar dicho documento, pero recibió un portazo del mismo Campos”, señala el medio.

“Lo último vinculado con lo de la Comisión Valech III fue una conversación que tuve con la Subsecretaria de Derechos Humanos que me había propuesto un decreto, pero le hice una serie de observaciones jurídicas que a mi modo de ver hacían inviable lo que me estaban proponiendo”, expresó.

“La subsecretaria de Derechos Humanos había hecho una propuesta de decreto en que planteaba que por el simple acto de la autoridad administrativa, ejecutiva en este caso, se formase una suerte de Comisión Valech III, pero que no tenía origen legal como ocurrió con la Comisión Valech II”, añadió

Sin embargo, el ministro matizó su negativa planteando que “no es que me haya negado, le hice observaciones por escrito que no se corrigieron y tampoco se transformó en norma. Fue a comienzos de enero”.