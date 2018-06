La periodista Mónica Rincón le dio una breve pero contundente lección sobre feminismo al senador Juan Antonio Coloma, quien lleva 28 años seguidos en el Congreso. La situación tuvo lugar en la antesala de la cuenta pública presidencial en Valparaíso, mientras conversaban acerca del movimiento feminista universitario y de la educación no sexista.

“Creo que hay un aporte importante en ver cómo podemos cambiar culturalmente, socialmente, legalmente, muchas normas que pueden no estar acorde a lo que necesitamos en educación no sexista. Pero eso significa, ser no sexista, no ser ni machista ni feminista. Yo creo que ahí hay un escenario que ojalá…”, afirmó Coloma, provocando la réplica de Rincón.

“¿Está equiparando usted el machismo con el feminismo senador?”, interrogó la periodista de CNN Chile.

Ante lo cual, el senador por el Maule contestó: “No, estoy diciendo que no podemos ser ni una cosa ni la otra”.

Mónica Rincón volvió a preguntar: “¿Por qué no se puede ser feminista?”

El histórico de la UDI comenzó a complicarse y apenas respondió: “La misma razón que usted me podría decir por qué no se puede ser machista”.

“Perdone que lo detenga ahí, senador”, interrumpió la periodista, dando paso a su broche de otro. “El machismo busca perpetuar finalmente la desigualdad. El feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres, no entiendo por qué usted equipara el machismo con el feminismo, porque el feminismo no busca una superioridad”, explicó Mónica Rincón al “honorable”.

