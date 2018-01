Luego de la suspensión condicional del proceso en su contra por el caso Penta, el senador Iván Moreira, celebró la decisión del 8° Juzgado de Garantía de otorgarle una salida alternativa con el pago de $35 millones, cifra que además podrá cancelarla en 12 cuotas.

Al finalizar la audiencia -que duró 15 minutos-, el parlamentario dijo sentirse “respaldado por el sistema de justicia y la Corte Suprema porque no he cometido ningún delito y actué con la verdad”.

“Además, el sistema de justicia ha demostrado, y queda graficado con esta resolución, que aquí no ha habido impunidad alguna. Yo siento que tengo más confianza y creo más en nuestro sistema de justicia que en mis persecutores“, añadió Moreira.

El senador también aprovechó la ocasión para criticar a la prensa, apuntando que él y su familia han pasado “cuatro años en la incertidumbre. En la prensa, algunos periodistas nos maltrataron. Yo entiendo que el deber de la prensa es informar, pero no maltratar, injuriar no pertenece a la ética periodística de la que tanto se habla”.

“Estoy tranquilo y ha quedado claro que nuestro sistema funciona. Ha sido una pesadilla por la trayectoria que he tenido, me ha dolido en el alma estar en tela de juicio, pero lo único que quiero es abrazar a mi familia, a la gente que trabajó conmigo, a la gente que la defendí porque no tenían ninguna responsabilidad”, concluyó Moreira.

Por su parte, el abogado del senador, Gabriel Zaliasnik, dijo estar conforme con la resolución de la justicia, agregando que el legislador podrá retomar sus funciones en el parlamento a partir del miércoles, tras ser desaforado por la Corte Suprema por este caso.

La situación de Moreira fue ampliamente comentada (y criticada) en las redes sociales. En Twitter, el nombre del parlamentario fue tendencia durante prácticamente todo el día.

#DanGanasDeDecirCtmCuando Iván Moreira me recuerda el perdonazo a multitiendas Johnson's.

Esta vez, el papel de Julio Pereira y Mario Vila lo hicieron a la perfección Abbott y Guerra. SII y Fiscalía se rinden al poder empresarial y politico. Y ahora, quien podrá defendernos? — Manuel GAjardo Pinto (@jmgajardop) January 31, 2018

«Chile debe ser uno de los pocos países macondianos que tiene delincuentes confesos como "Iván Moreira" legislando leyes e imponiendo códigos morales a los demás … y todos tan tranquilos!» vía @Chilepaistontos — Rep. Federal Chile (@RepFederalChile) January 31, 2018

Es una vergüenza que Iván Moreira además de tener una salida alternativa, vuelva al Senado. — Macarena Navias (@Maquimacaqui) January 31, 2018

Comparte este Ivan Moreira de la suerte para que puedas pagar tus problemas con la justicia en 12 cómodas cuotas #JusticiaChilena #CasoPenta pic.twitter.com/0Yu9olPZYt — Rodrigo Saavedra (@rodrigo_sm) January 31, 2018

Lo de Iván Moreira es una burla, cuantos chilenos que emprenden tienen problemas con SII, deudas en tesorería y a el le dan cómodas cuotas — Gustavo Henríquez (@GHenrquez) January 31, 2018

Se confirma la salida alternativa para Iván Moreira, senador chileno contra el que nos querellamos por financiamiento ilegal de la política. Aquí nuestra postura. Más info en: https://t.co/23XNOc9qQM pic.twitter.com/c4YXgrx4aG — CiudadanoInteligente (@ciudadanoi) January 30, 2018