Repudio generó un aviso publicado en el medio impreso El Chinchorro de Arica. Se trata de un recuadro que muestra la imagen de la actriz Daniela Vega acompañada del siguiente texto: “Aunque usted no lo crea, con tanta entrevista Daniela Vega debe tener las weas hinchadas”.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció el aviso y exigió disculpas de parte de la dirección del medio escrito. “Es una publicación ordinaria, delirante, ofensiva, que daña la integridad de las personas trans. Esperamos que el Colegio de Periodistas intervenga y se pronuncie contra este abuso, y que El Chinchorro de Arica pida disculpas inmediatas en su próxima edición, reconociendo la atrocidad cometida”, señalaron desde la agrupación.

Desde el Movilh no dudaron en calificar el aviso como “transfóbico” y llamaron a una ofensiva contra este tipo de mensajes. “Estos discursos de odio incitan a la violencia y burlas contra las personas trans. De eso no hay, duda. La misoginia, la transfobia y el machismo deben ser desde ya erradicados. No debe dárseles ningún espacio”, plantearon.

El director de El Chinchorro, Mario Linares, optó por bajarle el perfil a la publicación. “Estamos preocupados por el asunto. Lo tomamos como una humorada, algo para que la ciudadanía se entretenga. Sin ningún otro ánimo. Nos tiene preocupado el tema de las mujeres”, afirmó al sitio web de radio Cooperativa.

“Por la razón de género es un poquito chocante, pero no fue para perjudicar a nadie. No fue nuestro ánimo”, añadió el representante del medio nortino.

A través de Twitter, el Colegio de Periodistas también rechazó la publicación. “El periodismo debe contribuir a la tolerancia y el respeto”, dijeron desde la Orden. En tanto, la presidenta regional de la agrupación gremial, Patricia Gálvez, descartó una sanción para los miembros de El Chinchorro, puesto que no contaría con ningún periodista en su redacción.

“Quiero aclarar q este es un pseudodiario o pasquín que no cuenta con ningún periodistas y no es primera vez q agrede o denosta a alguien”, aclaró la dirigenta regional, a través de su cuenta de Twitter.

Rechazamos estas publicaciones. El periodismo debe contribuir a la tolerancia y el respeto. Nuestra presidenta @Aricaperiodista @patyarika ya se refirió a las razones por las cuales no se pueden sancionar éticamente a quienes allí trabajan, ninguno periodista profesional https://t.co/mloFFCuSHQ — Colegio Periodistas (@ChilePeriodista) June 12, 2018