El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), enviaron un mensaje navideño al ex candidato presidencial, José Antonio Kast, mensaje navideño amistosamente provocativo, en respuesta a sus permanentes dichos contra la diversidad sexual.

“Los mejores deseos para José Antonio Kast. Que el amor, la igualdad y el respeto a la diversidad de Chile triunfe sobre los prejuicios y el odio. Feliz Navidad y Año Nuevo”, se lee en la misiva, que juega con una foto del ex diputado entre luces navideñas.

La acción de Movilh responde a los dichos de Kast en una entrevista a La Tercera, donde fue consultado por su siempre polémica postura ante los derechos de las parejas del mismo sexo y las personas transgénero.

“Alejados del clima electoral, no nos silenciaremos frente a la homofobia, la transfobia y las falsedades que este sujeto emite constantemente”, sostuvo Ramón Gómez, el actual presidente del Movilh, quien agregó que”los lectores de esos discursos merecen conocer una opinión distinta y respetuosa con los derechos humanos”.

Hace unos días el ex presidenciable sostuvo que no cree necesario hacer una ley para el 0,01% de población transexual y tiene numerosos amigos homosexuales que no se representan con “grupos violentos como los que encabeza Rolando Jiménez”.

Junto con la tarjeta navideña, el Movilh sostuvo que “José Antonio Kast solo tiene agenda y figuración cuando incurre en prácticas y lenguajes abiertamente homofóbicos y transfóbicos, lo cual refleja su distanciamiento con el país y con los problemas y necesidades de todas las personas, sea cual sea la orientación sexual o identidad de género de éstas”.