Esta tarde Eduardo Thayer, Presidente del Consejo Nacional de Migraciones del Departamento de Extranjería y Migración, y quien fuera el encargado del equipo programático de esa área en la campaña de Beatriz Sánchez, interpuso un recurso de protección contra el subsecretario del interior, Mahmud Aleuy, por haber denegado una solicitud de audiencia bajo argumentos sin fundamentos legítimos y discriminadores.

La razón esgrimida por la Subsecretaría para rechazar la petición fueron las declaraciones críticas que Thayer manifestó sobre el proyecto de reforma a la Ley de Inmigración y la poca urgencia que el gobierno puso a su tramitación, en una entrevista dada a CNN Chile.

De acuerdo a lo señalado por Thayer, “la Subsecretaría rechazó la audiencia invocando una causal que no fue establecida previamente en la ley, y diciendo expresamente que fue por diferencias políticas. Este acto vulnera mi derecho a la libre expresión, ya que no puedo acceder a una reunión con un representante del gobierno, por mis opiniones emitidas en una entrevista, y mi derecho a la igualdad de trato, porque la respuesta me discrimina arbitrariamente”.

La acción fue acompañada por el diputado de Movimiento Autonomista, Gonzalo Winter, quien señaló que “es nuestra responsabilidad poner la alerta, como militantes de una organización política y como ciudadanos comprometidos con las transformaciones sociales, cuando en un país democrático los órganos del Estado discriminan a sus ciudadanos en el acceso a las autoridades y a la discusión legislativa, dependiendo de su posición política”.

Asimismo la Secretaria General de la misma colectividad, Constanza Schönhaut, apuntó que “como Movimiento Autonomista creemos que los órganos del Estado deben estar al servicio de todos los ciudadanos, que debe respetar la privacidad y jamás establecer clasificaciones políticas que luego sirvan para elegir quienes pueden hacer ejercicio de sus derechos”.

Al ser consultada, por los recientes llamados de unidad y articulación entre los movimientos y partidos de izquierda, ante la hegemonía de uno de los sectores del Frente Amplio, la líder de Movimiento Autonomista señaló:

“El Frente Amplio es un espacio en constante construcción, y en ese sentido las conversaciones y búsqueda de confluencias siempre estarán presentes, pero lo importante no está precisamente ahí, sino que en la capacidad que tengamos de ir construyendo una fuerza política capaz de hablarle a las mayorías sociales que hoy no se sienten convocadas por la política y ahí está nuestro centro, no en articulación solo de siglas, sino que en la articulación de un proyecto político”.