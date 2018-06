Junto a diputada Maite Orsini Municipio de Independencia presenta agenda de género y anuncia programas de educación no sexista El alcalde Gonzalo Durán, señaló que uno de los objetivos de la iniciativa es que "la educación no tenga un enfoque masculinizante, en el sentido de fortalecer un rol, una mirada machista y patriarcal, que garantice que por ejemplo, que las diversidades sexuales puedan ser expresadas y que no exista una lógica dominante de lo masculino en el proceso educativo”.