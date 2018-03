A través de una carta enviada a El Mercurio, el ex director de Gendarmería, Claudio Martínez Cerda, se sumó al debate por el no cierre del penal de Punta Peuco, cuestionando su continuidad.

“Resulta inexplicable que un tema tan sensible para los involucrados de lado y lado no solo no se haya zanjado en un tiempo propicio para ello, sino que se haya jugado con las expectativas de los mismos hasta última hora”, señala Martínez, agregando que en este escenario “nadie ha ganado. Solo han perdido la transparencia y la fé pública”.

El ex director de Gendarmería enfatiza que Punta Peuco fue creada en un momento excepcional, durante la transición hacia la democracia. A partir de ello sostiene entonces que hoy -“más allá de las complejidades técnicas” que Gendarmería debe resolver- “nada justifica que dicho penal continué funcionando de acuerdo a su concepción original”.

En ese sentido, Claudio Martínez postula que el entrante gobierno de Sebastián Piñera “tiene una oportunidad”.

Por último, plantea que centrar la discusión sobre si el ex ministro de Justicia, Jaime Campos, se negó o no a firmar el decreto del cierre de Punta Peuco es “intrascendente”. Sin perjuicio de ello, agrega que de haberse concretado “le habría evitado al gobierno saliente un bochorno mayor”.

Un escenario que tiñó definitivamente el fin del período de Michelle Bachelet como gobernante y que durante las últimas horas ha estado marcado por las declaraciones de Carmen Gloria Quintana, a quien la ex mandataria le prometió que cerraría el penal. En una carta pública, la sobreviviente de un brutal ataque incendiario llevado a cabo por una patrulla militar en 1986, calificó como “una burla” y “falta de respeto cruel” la continuidad de Punta Peuco, interpelando a la ex presidenta por ello.

“Ella es la que debe dar las explicaciones de lo sucedido. Ella tuvo cuatro años para hacerlo, pero hoy resulta evidente que no tuvo las ganas ni la voluntad política”, sostiene la psicóloga.

El Ciudadano