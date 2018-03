Un deleznable hecho tuvo lugar la tarde del miércoles en un local Punto Copec de la ciudad de Santa Cruz, en Cochalgua, donde uno de los encargados de la venta de alimentos, de origen haitiano, fue agredido por un consumidor que estaba descontento con el producto adquirido.

Los hechos, que fueron dados a conocer por el Canal de Noticias de Cochalgua, se produjeron cuando el cliente se quejó de que el completo que había comprado no tenía palta. El trabajador le respondió que sí que tenía, tras lo cual el sujeto tuvo una reacción completamente injustificada y lanzó su completo en la cara del empleado.

“Dentro de toda mi vida de comunicador social creo q es unas de las notas más tristes que me ha tocado reportar, el cobarde acto de un compatriota contra un inmigrante. Podemos estar de acuerdo o no con la inmigración, pero lo que paso hoy en el punto cópec de Santa Cruz no es forma de reaccionar ni demostrar lo pensamos, antes que todo, somos personas”, escribió el periodista Carlos López Díaz en su cuenta de Facebook.

Su publicación incluye un clip que el comunicador pide ver y compartir a los usuarios : “Recomiendo que vean este video ,tuve la valentía de pedirle perdón a este joven por las torpezas que cometemos algunos chilenos (compartan por favor)”.

De acuerdo a lo sostenido por el periodista, tras el incidente, el hombre -que reside en la comuna de Peralillo- salió del lugar visiblemente desmoralizado y se subió en un auto rojo con rumbo desconocido.

En declaraciones realizadas a BioBioChile, el periodista explicó los detalles del repudiable hecho:

“El señor le dice que no había palta, a lo que el empleado responde que sí. Entonces le dice ‘negro culiao esto no tiene palta’, y le tira la comida en la cara”, sostuvo, agregando que “me dolió mucho ver esa imagen, ya que él estaba visiblemente afectado por el hecho”.

Cabe remarcar que, según lo consignado por el referido portal, han sido cientos los llamados de personas que se han contactado con el medio para ofrecerle un puesto de trabajo al inmigrante.

En tanto, y mientras que desde la estación de servicio donde se registraron los hechos no se han querido referir al tema, el agresor ya está siendo investigado por la Fiscalía, a donde han sido remitidos los videos de las cámaras de seguridad del lugar.