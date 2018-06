La última apuesta de Netflix, una serie de animación chilena, “Raise the Bar”, sobre una chica que practica levantamiento pesas, fue presentada en el festival de animación de Annecy (Francia). La comunidad de animación chilena, por su parte, celebró el anuncio.

“Raise the Bar”, de Fernanda Frick, cuenta la historia de Sam, una estudiante de secundaria que quiere ser levantadora de pesas olímpica y llega a un centro de alto rendimiento. Sin embargo, “no hay precedentes, ni entrenadores especiales, y su familia no entiende por qué lo hace. Esto no la detendrá”, comentó su creadora.

Frick agregó que “elegimos halterofilia porque generalmente no vemos historias sobre mujeres haciendo deportes de fuerza, en general, son cosas más tradicionalmente femeninas. Es como si las mujeres no debieran tener fuerza o incluso no debieran desear ser fuertes. Por eso es una buena metáfora, para cuando quieres ser algo que no se supone que ‘deberías’ ser, o siquiera tuvieras ‘permitido’ ser”.

Al mismo tiempo, Fernanda añadió que esta serie está inspirada en sus propias frustraciones por convertirse en animadora en América Latina. “La serie es una carta de amor dedicada a los intentos de todos por hacer grandes cosas a pesar de los problemas que se presenten”, dijo la chilena.

Fernanda Frick ya había comenzado a destacar por su observación psicológica en los personajes e historias que creaba. Hace un tiempo, Fernanda cautivó al público internacional con un cortometraje llamado “Here’s the plan” que cuenta la historia una joven pareja cuyo sueño de vida es abrir una pastelería.