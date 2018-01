Este martes, en el marco de la discusión del proyecto de la nueva ley de migraciones, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados escuchó los planteamientos de la Fundación Fré y del Servicio Jesuita Migrante, los que entregaron su punto de vista en relación a la iniciativa.

En términos generales, el proyecto busca regular el ingreso, tránsito, residencia, permanencia y egreso del país de las y los extranjeros, estableciendo un sistema nacional migratorio y un diseño e implementación de políticas públicas en ese ámbito conforme a los estándares propios de un Estado democrático de derecho.

El diputado del Frente Amplio, Vlado Mirosevic (PL), se refirió a la iniciativa, poniendo el énfasis en la importancia de avanzar en ella independiente del traspaso del Ejecutivo desde el oficialismo a la oposición. “Esperamos resolver lo antes posible este proyecto. Hay incertidumbre obviamente por el cambio de gobierno, no sabemos si es que el que viene le va a imprimir su propio sello y continuará con este proyecto o no, no lo sabemos”, apuntó el parlamentario, según reproduce la web de la Cámara.

Junto con ello, Mirosevic destacó que el objetivo es imprimirle a la iniciativa dos enfoques. El primero, “de derechos humanos que modernice esta legislación migratoria que hoy día está más bien inspirada en la seguridad nacional”; el segundo, agrega, es entender “lo que el país pierde cuando hay migración irregular”, argumentando que “es preferible que la migración se regularice y no lo contrario”. “No podemos tener la pretensión de evitar la migración. Eso, la verdad es que ninguna legislación se va hacer cargo. No hay manera de evitar eso. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es regularizar la migración que va a existir sí o sí”, sostuvo.

Las ganancias para Chile

Un proceso que para el parlamentario se traduciría en ganancias para Chile en distintos sentidos. “Se ordena el tema de las cotizaciones previsionales; se ordena el tema de las cotizaciones en salud. Los migrantes en promedio cotizan más en salud que los chilenos y, además, ocupan menos los servicios de salud, porque, en el fondo, son más jóvenes la mayoría de ellos. Por lo tanto, por supuesto que al país le hace bien que ellos se regularicen en el sistema y no todo lo contrario”, argumentó.

Por otra parte, Mirosevic relevó que el tema de los impuestos es igualmente uno de los importantes. “En la medida que miles de inmigrantes no tengan su carnet de identidad no pueden participar del sistema como debieran y eso, fuera de lo que se puede creer con el sentido común, el país termina perdiendo mucho”, aseguró.

