Una indicación incluida por el Gobierno en el proyecto de Nuevo Ahorro Colectivo, aprobado en primer trámite por la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, puse de nuevo en discusión el tema de la obligatoriedad de cotización para trabajadores independientes. Esto, luego de que se estableciera una “gradualidad” que se haría efectiva a partir de la Operación Renta del 2019.

En conversación con la radio de la Universidad de Chile, Claudia Sanhueza, doctora en Economía de la Universidad de Cambridge, afirmó que el tema fundamental del debate es la legitimidad del sistema de pensiones, representado por las AFP.

“Muchas de esas personas están viendo otras formas de cubrirse en la vejez, son decisiones muy individuales. No creo que vean en las AFP una inversión rentable”, afirmó Sanhueza, agregando que “obligarlos a usar solamente una fuente de enfrentar el riesgo en la vejez no tiene ningún sentido en el contexto actual, porque esto no es un sistema de seguridad social, sino que es un sistema en el cual priman las decisiones individuales”.

En ese sentido, la economista advirtió que esta obligatoriedad tiene como principal beneficiadas a las AFP, ya que sus ingresos aumentarían por concepto de caja y también por el cobro de las denominadas “comisiones”.

“Del punto de vista del negocio, es mejor. Tiene más recursos para cobrar un precio por administración, más las utilidades. Para las empresas también es conveniente, con más recursos en el sistema financiero”, expresó Sanhueza, quien recordó que inicialmente, esta medida comenzaría a regir desde la Operación Renta de 2016, siendo aplazada año a año.

“Eso es una muestra de lo que ha habido en el debate de pensiones para solucionar el tema. Querer hacer una política pública que nace sin legitimidad es no entender lo que significa la democracia”, declaró.

La economista concluyó que “no es que pierdan los trabajadores, ese ahorro es de ellos. Lo que pasa es que pierde el sentido porque los están obligando a tomar una decisión que de otra forma no tomarían”.

Fuente: Radio Universidad de Chile