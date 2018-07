Pasado el mediodía, el Juzgado de Garantía de Temuco dio a conocer el resultado de la audiencia de formalización de tres imputados por el denominado “caso Huracán”, causa originada tras la detección de irregularidades en las pruebas aportadas por Carabineros para inculpar a una serie de dirigentes mapuche por los ataques incendiarios en las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

Por decisión de la jueza Marcia Castilla, el ex capitán Leonardo Osses quedó con prisión preventiva; medida cautelar rechazada para el ex general de Inteligencia, Gonzalo Blu, y el ex asesor informático de la institución uniformada, Álex Smith, quienes quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional.

AHORA #CasoHuracán: Juzgado de Garantía de #Temuco decreta prisión preventiva de Leonardo Osses y arresto domiciliario total y arraigo nacional para Gonzalo Blu y Álex Smith. pic.twitter.com/2vjDuGbgEJ — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) July 17, 2018

Uno de los delitos que se les imputa es el de asociación ilícita. La magistrada señaló que, aunque se puede prever su existencia, “los antecedentes para tener a Blu como líder de la organización no son suficientes”, según consigna La Tercera.

En relación a Osses, Castilla determinó que tuvo una participación “más directa” en los hechos, por lo que accedió a dejarlo en prisión preventiva, como solicitaban los querellantes.

La jueza estableció 10 meses de investigación, de acuerdo al plazo requerido por el Ministerio Público.