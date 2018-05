Una joven de 26 años y de nacionalidad haitiana, denunció haber sido violada por un contratista que se dedica a reclutar personas para diferentes faenas agrícolas en la provincia de Limarí. Tras interponer la denuncia en la Policía de Investigaciones (PDI), quienes acogieron sus declaraciones, la joven se dirigió al diario El Ovallino junto con su novio para hablar sobre estos hechos, que esperan no vuelvan a ocurrir.

“El hombre la amenazó con un arma y la violentó sexualmente”, señaló el novio de la joven, quien está apoyando a su pareja desde que se enteró de la agresión. De acuerdo al relato de la víctima, los hechos habrían ocurrido el pasado 27 de abril, pasadas las 9:00 horas, cuando la joven se dirigía a su trabajo.

“Un día ella se levantó para ir a trabajar y no alcanzó a tomar el furgón, entonces llamó al jefe para que la fuera a recoger a su casa, él fue a buscarla a las 9 de la mañana. A la mitad del camino él entró a un fundo donde no había nadie, cerró la puerta del vehículo y con un arma la amenazó y abusó de ella sexualmente. Le dijo que no contara nada o si no la iba a matar a ella y a su familia”, relató la pareja de la mujer, que no sabe muy bien el idioma y aún se siente atemorizada por esta terrible situación.

Según la víctima, este tipo de hechos no serían aislados, agregando que las afectadas no hacen las denuncias por miedo a represalias. Sin embargo, en este caso, el apoyo de su novio y de una red de ayuda a migrantes de la comuna de Ovalle motivaron a la joven a estampar la denuncia y pedir justicia.

