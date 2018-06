El diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch, anunció la presentación de una acción legal por “graves irregularidades” en el financiamiento de la campaña presidencial del actual Presidente, Sebastián Piñera, quien habría aceptado -según una publicación de prensa- una donación por parte de un empresario extranjero, cuestión prohibida por la ley electoral.

El hecho fue dado a conocer por la revista El Periodista, donde se informa que el empresario sostuvo un encuentro con Ricardo de la Blanca Grimati, CEO y fundador de Freedom Social Technology, empresa con sede en Miami, quien asegura le donó a Piñera una plataforma tecnológica para campañas políticas, destinada a manejar de una manera más eficiente la red de militantes y voluntarios.

De acuerdo a la versión del ejecutivo, Piñera y su comando usaron la herramienta digital para mejorar la comunicación con los voluntarios de su campañas.

“Estamos en presencia de varios hechos que podrían ser ilícitos y que deben ser investigados. Primero, aporte de un ciudadano extranjero. Segundo, aportes de una persona jurídica, y tercero, hemos revisado que esta donación no fue incluida y declarada en la rendición de cuentas de la candidatura presidencial de Piñera, lo que de comprobarse, conformaría un grave incumplimiento en la legislación electoral de nuestro país”, explicó el diputado Hirsch.

El parlamentario agregó que, desde La Moneda, respondieron que el aporte no fue utilizado en la campaña presidencial. Sin embargo, Hirsch asegura que este argumento no tiene asidero legal, ya que “toda donación recibida por un candidato o candidata, debe ser declarada en los procedimientos que establece el Servel, independiente que se utilice o no”.

Por todo lo anterior, el diputado humanista hizo un llamado a Piñera para que explique “con claridad” si recibió o no el aporte de personas naturales extranjeras, de empresas extranjeras y si estas donaciones fueron declaradas en su rendición de cuentas.

“La ciudadanía tiene derecho a saber si el Presidente de la República cumplió o no con la ley, y por eso llamamos a que sea el propio mandatario el que responda transparentemente al país. Él es quien dialogó con el empresario y llegó a un acuerdo bastante particular, tu me necesitas, yo te necesito, y vamos haciendo negocios. Por eso interpondremos las acciones judiciales que corresponda, para que la justicia aclare esta irregular situación”, puntualizó el parlamentario del Frente Amplio.

Hirsch anunció que junto a su equipo jurídico están recabando más antecedentes para presentar el próximo lunes 11 de junio una denuncia o querella, para que el Servel o el Ministerio Público investigue esta irregularidad “y que se aclare si hubo incumplimiento de la legislación correspondiente”, concluyó.