Este jueves El Mercurio adelantó en una nota los nombres de los candidatos que suenan para subsecretarios en el gobierno de Sebastián Piñera que comienza en marzo. Uno de los mencionados es el diputado UDI Jorge Ulloa, quien perdió la reelección por la VIII Región del Biobío, y que llegaría a hacerse cargo de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca).

Una noticia frente a la cual no tardaron en reaccionar desde el mundo de la pesca artesanal, específicamente el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), cuyo vocero -Hernán Machuca- recordó la relación de Ulloa con la industria pesquera, denunciando que ya existiría maniobras para poner a uno de los “suyos” en el Gobierno.

“Partió el lobby de las 7 familias, quieren instalar al diputado Ulloa en Subpesca para nuevamente asegurar que no haya cambios en la Ley de Pesca, tal como lo hicieron en el pasado con otros subsecretarios y con la escandalosa situación del ex subsecretario Raúl Súnico (PS)”, advirtió Machuca.

Cargo Services Limitada, la empresa de Ulloa

El dirigente especificó que el actual parlamentario tiene “un largo historial con la industria y la Ley de Pesca”. Recordó que en mayo de 2013, The Clinic denunciaba que el diputado UDI por Talcahuano e histórico integrante de la Comisión de Pesca, debió inhabilitarse en la votación de la también llamada “Ley Longueira”. ¿La razón?: La empresa Cargo Services Limitada, de la cual fue socio y tiene como continuadora a otra compañía creada por su esposa, prestaba servicios de transporte a grandes empresas pesqueras del Biobío, entre ella Blumar. Sin embargo, el congresista no se inhabilitó durante la tramitación de la normativa, aludiendo estar casado con separación de bienes y que, por tanto, no mantenía vínculo directo con las pesqueras.

Esta denuncia fue presentada al presidente de la Comisión de Ética de la Cámara (diciembre 2011), Patricio Melero, por el entonces presidente de la Juventud Socialista en el Biobío, Daniel Carrillo. No obstante, no fue tratada en dicha instancia parlamentaria. En tanto, el 2013 Pymepes A.G hizo llegar nuevamente los antecedentes a la Comisión de Ética de la Cámara, sin ningún resultado concreto.

Programa Contacto

Desde Condepp recordaron igualmente que ese mismo 2013 el programa Contacto de Canal 13 realizó una exhaustiva investigación respecto del no cumplimiento de las declaraciones de patrimonio de los parlamentarios. Se concluyó que el 41% de los congresistas tenía participación en sociedades que no habían sido incluidas en dichas declaraciones que por ley estaban obligados a realizar.

Respecto del diputado Ulloa, puntualizaron que tras su voto a favor en la ley que devolvió impuestos por concepto de diésel, la empresa Cargo Service Ltda. –de la cual en la época era dueña su esposa- se ahorró 22 millones de pesos.

Sus asesores

Junto con ello, los pescadores artesanales acusan que el parlamentario UDI “no sólo mantenía vínculos comerciales son las 7 familias, sino que además lo asesoraban”. Plantean al respecto que “así consta en el informe de la Comisión Mixta, Sesión 114 (17 de diciembre del 2012), donde el entonces gerente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada, y el gerente de la Sociedad Nacional de la Pesca (Sonapesca), Héctor Bacigalupo, participaron como asesores del diputado Jorge Ulloa”.

El dirigente Hernán Machuca recordó que hace unos días Condepp se reunió con el senador Manuel José Ossandón, a quien exigieron que la primera señal del presidente Sebastián Piñera debía ser “nombrar un subsecretario de Pesca independiente de la industria pesquera”. En ese sentido, Machuca advirtió que la eventual llegada de Ulloa a esa cartera da a entender que la demanda de la organización “no fue considerada o simplemente se olvidó de los compromisos de campaña con Ossandón”.

El Ciudadano / Fuente: Condepp