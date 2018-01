En el marco de las críticas de los presidente de partidos políticos de Nueva Mayoría y del actual presidente de la Cámara de Diputados contra el Ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, por no haber enviado el proyecto de ley que modifica la ley de Pesca, el vicepresidente del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Nelson Estrada, respaldó los dichos indicando que esta situación da cuenta de los conflictos de interés que puede tener un Ministro que en su vida pública apoyó fuertemente a la industria pesquera.

“Esto pasa cuando un ministro vela solo por los intereses de la gran industria. Desde su llegada puso en duda el cumplimiento de la promesa de la Presidenta Michelle Bachelet de modificar sustancialmente la Ley de Pesca, lamentablemente ni ella misma fue capaz de hacer valer su palabra”, sostuvo Estrada.

El dirigente recordó que ya en octubre del año pasado y a solo semanas de haber llegado al Gobierno, Rodríguez Grossi reconoció que la discusión de la norma estaba en duda dado que las prioridades legislativas apuntaban a otros temas.

Su historial

Según explicó Estrada “el Ministro siempre ha sido un hincha del sector industrial. Un año antes de iniciar la discusión de la ley de Pesca, ya abogaba por mantener derechos históricos al sector, lo que finalmente se transformó en un regalo millonario y a perpetuidad de cuotas de pesca para las 7 familias”.

Así por ejemplo, tal como lo señala una nota en el sitio web de la Sociedad Nacional del Pesca (Sonapesca), el ahora Ministro de Bachelet, indicaba que era negativo que “cada diez años se enfrente a los emprendedores de un sector económico con el riesgo de permanecer o no en la actividad. Eso genera un estrés tremendo en la producción y afecta sustancialmente el valor agregado y, sobretodo, la inversión”. En la misma nota abordaba una “campaña del terror” pensando en una demanda millonaria del sector contra el Estado. “Una actividad que lleva décadas funcionando, como es el caso de la pesca, y se le saca propiedad o derechos a los que están en ella para venderlos con el propósito de recaudar fondos para el Fisco, el riesgo de que el Fisco termine perdiendo dinero es muy grande. ¿Por qué? Pues porque estimo que es probable que quienes hoy día tienen cuotas reclamen sus derechos ante la justicia en caso de que se las quiten”.

No hay que olvidar que Ministro de Economía no se ha destacado por tener una conciencia ambiental o cuidar la sustentabilidad de los recursos naturales, así lo dejó claro en más de una frase célebre en el caso Hidroaysén donde señaló que “Chile no puede dejar de explotar recursos naturales que nos ha dado la Divina Providencia” o el fallido megaproyecto Alumysa en Aysén, cuando ironizó “¿para qué sirve tener la zona más descontaminada del mundo si no hay nadie?”.