Como una decisión “acertada” calificó el abogado querellante en el caso Corpesca, Mauricio Daza, la medida anunciada por la Fiscalía de solicitar una audiencia durante esta semana para comunicar el cierre de la investigación.

Las investigaciones por el delito de cohecho en Corpesca datan del año 2013, cuando un asesor de la ex diputada de la UDI, Marta Isasi, confesó haber cometido delitos tributarios con boletas pagadas por la compañía.

Así, tras cinco años, este lunes 5 de marzo las diligencias llegarán a su fin, según los plazos estipulados por la justicia. Después de eso, la Fiscalía tendrá 10 días para presentar la acusación contra los imputados que aún no estén condenados o bien proponer salidas alternativas a un juicio oral.

Según consigna la radio de la Universidad de Chile, Mauricio Daza, en representación de la Fundación Ciudadano Inteligente, expresó su optimismo sobre un eventual juicio que dictamine penas efectivas contra los responsables, a diferencia del caso SQM, en el que se negoció una suspensión condicional del procedimiento.

“En el caso SQM existen personeros políticos que ejercen o van a ejercer cargos relevantes y además está la figura de Julio Ponce, a quien siempre se le ha tratado de alguna manera de proteger, en tanto, con Corpesca se ha intentado poner término en consideración a que Sebastián Piñera y Alfredo Moreno estaban siendo citados como testigos para declarar. Además en este caso la situación es distinta, porque Orpis no es un personero político que vaya a continuar en algún cargo”, afirmó el abogado Daza.

Recordemos que el senador ex UDI Jaime Orpis, es el principal imputado en el procedimiento. Actualmente, está formalizado por cohecho, delitos tributarios y fraude al Fisco. Según el fiscal a cargo del caso, Julio Contardo, el legislador deberá enfrentar un juicio oral.

Para el vicepresidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile (CONDEPP), Nelson Estrada, el desaforado parlamentario debe pagar con cárcel sus acciones que según él, ayudaron a la creación de una Ley de Pesca corrupta y a la medida de la industria.

Sin embargo, el dirigente del sector artesanal no dejó pasar la oportunidad para manifestar su crítica en torno a eventuales salidas judiciales alternativas y que finalmente no signifiquen condenas efectivas: “Orpis tiene que ir a la cárcel para demostrarle al país que existe la justicia y no solo es beneficio de unos pocos privilegiados. Estos señores vendieron los derechos del sector pesquero artesanal a las siete familias, por lo que si no tienen una sanción ejemplar y realmente paguen sus delitos, deja al país en ascuas, o sea, se reafirma que este tipo de instituciones no está funcionando”, subrayó.

La semana pasada, la Fiscalía concretó sentencias en la causa contra las dos asesoras más directas de Jaime Orpis: Blenda Huss y Viviana Quiroz. Con ellas, la investigación suma cuatro condenas de un total de 20 imputados, entre los que se encuentra el desaforado senador, la ex diputada UDI Marta Isasi, el ex gerente de Corpesca Francisco Mujica, los emisores de boletas Lorena Lara, Carolina Gazitúa, Fernando Lobos y el asesor de Isasi, Giorgio Carrillo.

Fuente: Radio Universidad de Chile / Foto: T13