Fue a propósito de su particular intervención en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que la abogada Pía Adriasola, esposa del ex candidato presidencial José Antonio Kast, fue entrevistada por El Mostrador con el objetivo de profundizar en lo que planteó en el Parlamento respecto del proyecto de Identidad de Género.

En conversación con el medio, Adriasola se desvió del tema y expuso su tesis que señala que “la sexualidad pierde sentido y trascendencia” cuando se aborda como “mero placer”. “Queremos levantar el sentido para que muchas personas vean el vacío que produce el uso indiscriminado de la sexualidad sin sentido”, anunció la abogada.

Y para ejemplificar ese “triste” escenario no halló nada mejor que citar a un popular cantautor guatemalteco. “Una de las personas que yo siempre digo que mejor lo reconoce es Ricardo Arjona, ¿te fijas? Si tú ves el historial de sus canciones, ya cuando al final llega a decir ‘por favor acompáñenme a estar solo, no quiero más guerra con esta cuestión’, es porque el hombre se ha dado cuenta de que no encontró ninguna felicidad y, al revés, se le produjo un vacío interior tremendo, porque somos seres humanos y no animales”, teorizó la esposa de J. A. Kast.

Interpelada por la periodista Alejandra Carmona respecto a que Arjona no es precisamente “un gran pensador”, Adriasola insistió: “Lo que yo te digo que llama la atención es la evolución de Ricardo Arjona. Tú ves las primeras canciones y tú dices ‘este gallo es un mujeriego de tomo y lomo, con todo lo que canta, claramente él se dedica a disfrutar de las mujeres’. Y que, después de todo un proceso, él llegué a la reflexión de poner en una canción ‘acompáñame a estar solo y sé mi ángel de la guarda’, es como decir no me toques y no me dejes tocar, porque necesito encontrarme a mí mismo al final”.