Avanzando hacia el futuro Pleno de la Corte Suprema aprueba política de Igualdad de Género y No Discriminación El Pleno de la Corte Suprema aprobó, el viernes 2 de febrero recién pasado, la primera "Política de igualdad de género y no discriminación" del Poder Judicial de Chile. Desde la institución aseguraron que la implementación de esta política se debe "a efectos de identificar las brechas y no perpetuar, con su accionar, desigualdades y discriminaciones existentes que obstaculizan el acceso efectivo a la justicia".