En el año 2015, el cantante José Alfredo “Pollo” Fuentes reveló que un sacerdote perteneciente a la Congregación de los Hermanos Maristas intentó abusar de él cuando tenía 11 años. Tres años después, el intérprete volvió a referirse a los hechos y entregó detalles en conversación con Canal 13.

Afirmó que la agresión ocurrió después de una clase de educación física, cuando el sacerdote le encargó que fuera a dejar unos materiales a una sala, junto a otro estudiante, que el “Pollo” identificó como Raúl Cardemil.

“Llegamos a la sala y me agarró inmediatamente a mí, que era el más calladito, el más débil probablemente. Ya me tenía visto ahí. Me agarra muy fuerte y me quería besar el tipo. Me mordió, me apretaba muy fuerte, yo le pedía que me soltara”, relató, la voz de la Nueva Ola.

Afortunadamente, el cantante pudo zafar gracias a la acción de su compañero. “Mi amigo, que era más vivaracho que yo, se subió por un estante y había una escalera de tijera. Agarró la escalera y se la empujó y le pegó acá (nuca). Me suelta y arrancamos los dos. Yo me fui hasta mi casa con equipo de gimnasia, llorando, corriendo unas veinte o veintitantas cuadras”, recordó el intérprete de “Te Perdí”.

El “Pollo” Fuentes señaló que en su casa pudo contar lo sucedido y que su mamá acudió a reclamar. “Los directores lo negaron. Está equivocado Fuentes. No es lo que quiso hacer. Ya venía este silencio de mierda… perdón, eso de ocultar y ocultar. Mira a lo que hemos llegado”, comentó el cantante.