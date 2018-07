Diputados de oposición Presentan solicitud de destitución contra Abbott: “Hoy confiamos menos en la Fiscalía Nacional” “Estamos acá porque queremos que la cárcel no sea solamente para la gente que no tiene lucas en este país, que no se pague la pobreza con la cárcel, sino que tengamos una justicia que sea igual para todos los chilenos y chilenas”, sostuvo Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial del Frente Amplio.