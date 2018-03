En el marco del escándalo por las irregularidades en la investigación de la llamada “Operación Huracán”, uno de los principales cuestionamientos hacia el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet fue el hecho de que mantuviera en su cargo a la máxima autoridad de Carabineros, el director general de la institución Bruno Villalobos.

De ahí que esta sea una de las interrogantes que ahora se vuelcan sobre el nuevo mandatario, Sebastián Piñera, considerando que previo a asumir en La Moneda ha anunciado permanentemente que realizará una reestructuración en la institución uniformada.

El Presidente ha sido más bien hermético a la hora de responder por el futuro que correrá Villalobos en Carabineros. Sin embargo, quien sí se ha pronunciado es la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, quien señaló a Radio Bío Bío que “es una alternativa probable” que el nuevo mandatario saque de su puesto al director general.

“Poner en riesgo la credibilidad de Carabineros, para el país es una cosa tremendamente grave. Entonces yo me imagino -no lo sé, pero me imagino que sí- que va a haber una reestructuración para poder avanzar en ese sentido a pasos más firmes y cuidar la institucionalidad de Carabineros”, añadió Van Rysselberghe.

Sebastián Piñera se reunió este domingo con Bruno Villalobos una vez que asumió la presidencia. De acuerdo a lo que consigna Bío Bío, el encuentro en La Moneda -que consistió en un saludo protocolar- habría sido “tenso”. Tras estrecharse la mano y realizar algunos comentarios que no fue posible captar por la prensa que se encontraba en el lugar, el Presidente le respondió lacónicamente al director general de Carabineros que “vamos a conversar ese tema”.

