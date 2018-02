El anuncio del bono por retiro anticipado que recibiría la ministra de Salud, Carmen Castillo, al dejar su cargo removió la agenda en esta jornad. Esto debido a que fue justamente ella una de las principales impulsoras del proyecto y porque hizo la promesa de no optar a este beneficio mientras se mantuviera en el cargo. El sueldo de Castillo supera los 6,3 millones pesos líquidos y el bono que recibiría alcanza los $80 millones.

La ministra se encuentra actualmente de vacaciones y se espera su retorno al cargo para el 12 de marzo. En su ausencia la ministra subrogante, Gisela Alarcón, aseguró que Castillo renunciará al beneficio antes del 28 de febrero.

Esteban Maturana, presidente de la Confederación de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam), en entrevista con El Ciudadano, cuestionó el manejo comunicacional de la ministra y su cartera, ya que se le atribuye a ella un beneficio “ganado por los trabajadores” y que apunta a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios del área de la salud.

Entendiendo el contexto del Ministerio de Salud ¿Le parece que la mayor autoridad del ministerio reciba el monto de 80 millones de pesos por retiro anticipado?

Yo entiendo que no existe ninguna restricción legal para que ella pueda postular a un beneficio, incluso siendo ella la ministra promovió le beneficio en el Parlamento. Entiendo que esa no puede ser una causal que la inhabilite. Si ella cumple con los requisitos que la ley reconoce para recibirlo, obviamente hay un tema que podría ser visto desde el punto de vista ético. Esta es una discusión que queda en el ámbito de lo netamente subjetivo y no habiendo una inhabilidad legal, la verdad es que no tiene mayor sentido.

¿Cuál es su percepción de la discusión respecto al beneficio al que esta suscrita la ministra?

Hay un problema con esta discusión. Creo que tanto el ministerio como la ministra han sido muy ambiguos en el tema comunicacional y se ha dañado la imagen de un beneficio que fue conquistado por los trabajadores. Ella simplemente cumplió la obligación que le impone un protocolo de acuerdo firmado por trabajadores que están organizados en distintas agrupaciones del sector salud en el mundo hospitalario. Ella tendría que haber señalado que fue participe de esa negociación, que es un paliativo para resolver el grave problema de las pensiones miserables que entrega el sistema y que no resuelven el tema de fondo. No debe caer en el juego de un día voy a recibir el beneficio, después que renuncia y etc. El manejo es extremadamente torpe y se pone en tela de juicio un beneficio y eso es inmensamente irresponsable por parte de la ministra.

¿Cuál es la percepción de Confusam respecto a la negociación que finalizó con la obtención del beneficio?

A pesar de nosotros no ser parte de esa discusión, porque tenemos nuestro propio incentivo al retiro, hago un llamado a la ministra a que, así como hay una preocupación que el beneficio llegue lo más rápido posible a los trabajadores del mundo hospitalario, lo haga también con nosotros. Tenemos el drama de gente nuestra que postuló al beneficio en 2016 y todavía no recibe los recursos. Eso es por un simple problema burocrático-administrativo, porque los recursos y la plata están. Hay personas que incluso murieron sin recibir su beneficio, habiendo postulado y ganado. Eso tiene que ver con las fallas del ministerio en materias de gestión.

¿No te parece una cifra escandalosa, conociendo las carencias que tiene la salud pública chilena y los recursos con los que cuenta el ministerio?

Yo no haría un símil entre el monto que recibe la ministra y al que acceden los trabajadores. Ella tiene un sueldo alto en administración pública y hay generales que se retiran con pensiones altísimas también. Yo creo es que si uno tuviera que asociar este bono (de 80 millones) a la gestión de la ministra de Salud, ella no debería llevarse un peso. Al contrario, creo que debería devolver plata al gobierno, porque la gestión del actual ministerio ha sido pésima.

¿Muchos conflictos en la interna del Minsal?

Hoy tenemos un nuevo frente de conflicto con el ministerio, porque nosotros logramos como trabajadores que se serraran las concesiones hospitalarias ya que considerábamos que esa tiene que ser una responsabilidad pública -la construcción de hospitales- y orquestada por organismos públicos. Por una extraña circunstancia resulta que sale más caro construir hospitales con recursos públicos que por vía de las concesiones al sector privado. Entonces hay un hecho que nos parece a lo menos asombroso y sobre el que habrá que hacer todas las investigaciones del caso”.

¿Cuáles son las principales demandas de los trabajadores del sector para el próximo gobierno?

Nuestras demandas tienen que ver con el fortalecimiento del área de la salud pública. que se asignen los recursos que el sector demanda. Declaramos nuestro rechazo completo a que se sigan entregando recursos por cientos de miles de millones de dólares a las clínicas privadas, tal como ocurrió en la gestión anterior del presidente Piñera. De manera general esperamos que se mejoren las condiciones laborales de forma sustantiva, porque en esa materia tenemos un largo camino por recorrer”.